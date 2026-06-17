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"Sempre mandante": Messi agradece presença da torcida na histórica estreia da Argentina na Copa do Mundo

Atual campeã mundial venceu a Argélia com três gols do craque, que se tornou o maior artilheiro da competição

Zero Hora

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