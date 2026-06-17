"Sempre mandante": Messi agradece presença da torcida na histórica estreia da Argentina na Copa do Mundo

Messi foi o grande destaque da vitória da Argentina sobre a Argélia. ROBERTO SCHMIDT / AFP

Na noite de 16 de junho de 2026, história foi feita. Na estreia da Argentina na Copa do Mundo, Messi fez três gols com uma atuação que já seria brilhante por si só. Mas o hat-trick teve um significado maior: fez o craque argentino se tornar o maior artilheiro dos Mundiais.

O camisa 10 chegou a 16 gols em Copas, igualando o alemão Miroslav Klose. Além disso, Messi atingiu a marca de jogador com mais participações em gols em Copas do Mundo, ultrapassando Pelé.

Depois da partida, o craque enalteceu a torcida argentina que esteve presente no Estádio do Kansas, nos Estados Unidos:

— Primeiro, agradecer a nossa torcida que deu mais uma demonstração de que a Argentina é uma loucura. E agradecer por tudo o esforço que eles fazem, seja onde for, eles sempre cantam até o último minuto. Eu sei que a torcida faz um esforço muito grande. A gente é sempre mandante e é uma vantagem grande.

O novo artilheiro das Copas do Mundo comemorou a estreia com o pé direito:

— A verdade é que foi muito lindo poder começar a Copa do Mundo desse jeito. Estou muito feliz e, claro, vou desfrutar com minha família, meus companheiros de vestiário.

"Não acho que signifique muita coisa"

Ao atingir a marca histórica, Messi foi modesto. Para o craque, os números são "apenas estatísticas". Ele também chamou Mbappé de "fenômeno", depois de ter marcado dois gols na estreia da França contra o Senegal, ficando perto de também quebrar o recorde da artilharia:

— É uma honra estar lá, por estar ao lado de Klose, de Ronaldo também, mas não acho que isso signifique muita coisa. Mbappé também marcou dois gols hoje. No fim das contas, são apenas estatísticas e nada mais, embora seja um orgulho poder competir com todos eles.

A Argentina volta a campo na segunda-feira (22), contra a Áustria, às 14h (horário de Brasília), pela segunda rodada do Grupo J.