Sem Suárez como titular, Uruguai não vence em Copas do Mundo há 36 anos; veja os números

Suárez disputou quatro Copas do Mundo pelo Uruguai. DANTE FERNANDEZ / AFP

Ídolo da seleção uruguaia e ex-jogador do Grêmio, o atacante Luís Suárez tem assistido aos jogos do Uruguai na Copa do Mundo apenas na torcida. O atleta do Inter Miami não foi convocado por Marcelo Bielsa para disputar o quinto Mundial da carreira e viu a equipe empatar os dois jogos disputados até o momento.

E a ausência do "El Pistolero" não traz um bom retrospecto aos uruguaios. Existe uma estatística que mostra que o Uruguai não vence jogos de Copa do Mundo sem Suárez desde 1990, ou seja 36 anos.

A última vitória sem o jogador foi no Mundial da Itália, na última rodada da fase de grupos, por 1 a 0 sobre a Coreia do Sul. Depois, o Uruguai ficou fora das Copas de 1994 e 1998, retornando em 2002, ainda sem Suárez. Foram duas derrotas e um empate. Em 2006, o país também não participou.

A partir da Copa de 2010, Suárez foi convocado até 2022. Neste período, ele esteve em campo 15 vezes como titular. A seleção venceu 10 jogos, empatou três e perdeu apenas dois. Na decisão de terceiro lugar na África do Sul, para a Alemanha, e nas quartas de final de 2018, para a França.

Em contrapartida, são seis jogos desde que o atacante foi convocado para a primeira Copa que ele não esteve em campo ou entrou na segunda etapa. São quatro derrotas e dois empates. Contando a última vitória antes de Suárez chegar à seleção, são mais quatro jogos.

Jogos do Uruguai com Suárez titular

15 jogos/10 vitórias/3 empates/2 derrotas

2010 - França (0 a 0), África do Sul (3 a 0), México (1 a 0), Coreia do Sul (2 a 1), Gana (1 a 1) e Alemanha (2 a 3).

2014 - Inglaterra (2 a 1) e Itália (1 a 0).

2018 - Egito (1 a 0), Arábia Saudita (1 a 0), Rússia (3 a 0), Portugal (2 a 1) e França (0 a 2)

2022 - Coreia do Sul (0 a 0) e Gana (2 a 0)

Jogos do Uruguai sem Suárez titular desde a vitória de 1990

10 jogos/0 vitória/3 empates/6 derrotas

1990* - Itália (0 a 2)

2002* - Dinamarca (1 a 2), França (0 a 0) e Senegal (3 a 3)

2010 - Holanda (2 a 3)

2014 - Costa Rica (1 a 3) e Colômbia (0 a 2)

2022 - Portugal (0 a 2 - entrou no segundo tempo)

2026 - Arábia Saudita (1 a 1) e Cabo Verde (2 a 2)