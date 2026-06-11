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Sem 9 fixo e com rodízio de pontas: como funcionará o ataque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior devem alternar constantemente o posicionamento no setor ofensivo

Rodrigo Oliveira

De Morristown, Nova Jersey

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