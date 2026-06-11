Sem 9 fixo e com rodízio de pontas: como funcionará o ataque da Seleção Brasileira na Copa do Mundo

Matheus Cunha deve ser titular ao lado de Vini Jr. e Raphinha. Nelson Terme / CBF,Divulgação

A Seleção Brasileira terá um setor ofensivo versátil, sem 9 fixo e com rotação frequente entre os pontas.

Com essas premissas, o técnico Carlo Ancelotti prepara um ataque com uma estrutura diferente do habitual do Brasil nas últimas Copas.

Já a partir da estreia contra o Marrocos, no sábado (13), Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior devem alternar frequentemente o posicionamento, com e sem a bola.

Sem a bola: 4-4-2 em duas linhas

Ancelotti tem uma espécie de "cláusula pétrea" na fase defensiva. Sem a bola, a Seleção se defenderá no 4-4-2 em duas linhas de quatro, com Lucas Paquetá sendo o provável meia pela direita.

No lado esquerdo, porém, o italiano tem dois modelos treinados.

O primeiro tem Matheus Cunha recompondo como meia-esquerda, com Vinícius Júnior e Raphinha compondo uma dupla de ataque que dará o primeiro combate aos zagueiros rivais.

Já a segunda estratégia tem Vinícius Júnior como meia-esquerda, com Matheus Cunha sendo um 9 de mobilidade ao lado de Raphinha.

Com a bola: 4-3-3, com rodízio de pontas

Na fase ofensiva, o ataque deve ter uma formação base com Raphinha na ponta direita, Vinícius Júnior na ponta esquerda e Matheus Cunha como um centroavante móvel.

Porém, esses três atletas devem alternar constantemente o posicionamento para confundir os defensores adversários. E um dos trunfos para isso é a versatilidade de Raphinha, que vem atuando como meia e ponta-esquerda no Barcelona.

O gaúcho, porém, não esconde que prefere atuar pelo lado direito, onde não tem tanta oportunidade no clube catalão em virtude da presença de Lamine Yamal.

— Se eu tiver que jogar pelo lado esquerdo, vou tentar me adaptar da melhor forma possível. Acho que do lado direito eu teria mais facilidade por jogar há muito tempo nessa posição. Mas, nas últimas duas temporadas, eu tive que me adaptar para jogar do lado esquerdo, principalmente no clube. E, se eu tiver que me adaptar para jogar no meio, também vou fazer do melhor jeito possível para entregar um bom futebol — declarou.

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Provável escalação

O provável Brasil para a estreia na Copa tem: Alisson; Danilo (Ibañez), Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro (Douglas Santos); Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Raphinha, Matheus Cunha e Vinícius Júnior.