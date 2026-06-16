Seleção Brasileira muda rotina e adota blindagem antes de jogo contra o Haiti

A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do treinamento de segunda-feira. Rafael Ribeiro / CBF / Divulgação

O clima é outro na concentração da Seleção Brasileira. Após o empate do Brasil em 1 a 1 com o Marrocos, no último sábado (13), na estreia na Copa do Mundo, as entrevistas ficaram mais restritas e o acesso aos treinos diminuiu.

Na reapresentação do elenco, na segunda (15), pela primeira vez desde a chegada da Seleção aos Estados Unidos, não houve entrevistas coletivas. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do treinamento, como de praxe.

Já nesta terça (16) pela manhã, o lateral Douglas Santos foi destacado para atender à imprensa. Porém, o treino das 12h (horário de Brasília) será totalmente fechado, algo também inédito desde o início da preparação para a Copa.

A Seleção treina em Morristown ainda na quarta (17) e na quinta (18), antes da viagem à Filadélfia, palco do confronto com o Haiti, marcado para sexta (19), às 21h (horário de Brasília).