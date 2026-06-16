Estádio em Los Angeles estava cheio de iranianos. Foto por PATRICK T. FALLON / AFP

Para quem acha que a Copa do Mundo é só futebol, a seleção do Irã vem provando que a maior competição entre países é também sobre geopolítica e relações internacionais. Antes mesmo de desembarcar em solo norte-americano, os asiáticos já haviam sido impactados com o conflito entre o país islâmico e os Estados Unidos.

O Campeonato Iraniano, por exemplo, em virtude da guerra no país, foi interrompido em fevereiro. A maioria dos atletas que estão na Copa atuam no país e chegaram sem ritmo ao torneio.

Confusão antes da Copa

Semanas antes de desembarcar nos Estados Unidos, teve que mudar sua base de treinamentos para o México. Os iranianos tiveram vistos aprovados de última hora e três amistosos cancelados. A cota de ingressos para os torcedores também foi revogada antes do início da Copa.

Ainda assim, 15 funcionários da Federação do Irã tiveram seus pedidos rejeitados e não podem entrar nos Estados Unidos, incluindo o presidente da FFIRI, Mehdi Taj, e os diretores técnico e executivo, além dos analistas de desempenho da seleção.

Viagem em cima da hora

A mudança de local de treinamento de Tucson, nos Estados Unidos, para Tijuana, no México, obrigou ao Irã mudar de logística para as suas partidas.

Para a estreia na Copa (2 a 2 contra a Nova Zelândia), os iranianos chegaram aos Estados Unidos apenas um dia antes da partida. Depois, foram obrigados a retornar ao México já na madrugada de segunda para terça. Isso causou reclamações do técnico Amir Ghalenoei após a partida em Los Angeles.

— Não sabemos por que eles estão nos mandando de volta (para o México), e acho tudo isso muito estranho. Nós deveríamos ter vindo para Los Angeles duas noites antes do jogo, mas não nos permitiram. Também deveríamos passar a noite aqui para nos recuperarmos e retornar (na terça-feira) na hora do almoço, mas, mais uma vez, não nos permitiram. Acredito que talvez a nossa equipe seja a mais oprimida de toda a Copa do Mundo — desabafou.

Protestos, mas torcida

Antes do jogo em Los Angeles, protestos, restrições e tensões diplomáticas davam a ideia do que a equipe enfrentaria. Horas antes da bola rolar, o entorno do estádio foi palco de uma manifestação de iranianos contrários ao atual regime do país.

Integrantes do FBI acompanhavam a movimentação na região, enquanto agentes monitoravam o perímetro do estádio do topo de prédios próximos.

Tudo indicava uma noite hostil para os iranianos. Mas bastaram alguns minutos dentro do estádio para essa percepção mudar.

Dos 70.108 torcedores presentes no SoFi Stadium, a ampla maioria apoiava o Irã. Quando os iranianos balançaram as redes, o estádio explodiu em comemoração.

A explicação passa, em parte, pela forte presença da comunidade iraniana no sul da Califórnia. Los Angeles abriga uma das maiores comunidades iranianas fora do país. Em Westwood, bairro da região oeste da cidade, a influência é tão grande que o local ficou conhecido como “Tehrangeles”, numa referência a Teerã.

"Solidariedade" da Fifa

Nas tribunas do So-Fi Stadium, em Los Angeles, estava Gianni Infantino, presidente da Fifa. Após o empate entre iranianos e neozelândeses, o italiano visitou o vestiário da seleção asiática e fez um discurso prestando solidariedade diante dos problemas enfrentados pela equipe.

— Foi um jogo difícil nesta noite e, com um pouco mais de sorte, poderiam ter ganho. Mas vocês mostraram para suas famílias, amigos, povo e mundo, que estão na Copa do Mundo, que estão competindo. Eu sei o que vocês estão passando, e compreendo. Mas vocês são mais fortes do que tudo. Estão enviando uma mensagem ao mundo inteiro. Esta noite, uniram todo o estádio com vocês. Se mostraram para o mundo e enviaram uma mensagem poderosa. Obrigado por estarem aqui —disse Infantino.

A fala não foi recebida da melhor maneira pelos iranianos. Mais uma vez, o técnico Amir Ghalenoei pediu ajuda da Fifa para melhorar as condições enfrentadas pela delegação.

— Eu espero que a Fifa aja com um pouco mais de força para que o time não seja mais oprimido e desrespeitado. Nós aprendemos com você que o futebol é um lugar para humanidade, é um lugar para se divertir, mas o anfitrião nos tirou a humanidade e a alegria.

O pedido, no entanto, não pareceu surtir efeito. Quando a seleção voltava para o México, o capitão da seleção Mehdi Taremi e um membro da comissão técnica tiveram dificuldades no aeroporto de Los Angeles para voltar a Tijuana, no México, local da concentração da equipe.

Ainda no estádio em Los Angeles, Taremi já havia reclamado do tratamento recebido pelos iranianos.

— Não é bom para nós. Acho que não é bom para o futebol. Acho que a Fifa precisa nos ajudar mais do que isso. É muito ruim e afeta nossa equipe, e nós só queremos paz.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos justificou a medida como "para que Teerã não infiltrasse terroristas no país".

Próximas partidas

O Irã voltou ao México, mas terá que viajar em mais duas ocasiões para os Estados Unidos, ainda pela fase de grupos. Os iranianos terão que enfrentar a Bélgica, no domingo (21) , de novo em Los Angeles, e, depois, o Egito, dia 27, em Seattle.