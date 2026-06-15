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Seleção "exilada", estádio sitiado e técnico que nunca pisou no país: a saga do Haiti, próximo adversário do Brasil

Por conta do caos social, político e humanitário que assola a nação caribenha, equipe mandou seus jogos no ciclo em países como Curaçao e República Dominicana

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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