Copa do Mundo

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Seleção encerra preparação para Brasil x Japão; veja o provável time

Confronto pela segunda fase da Copa do Mundo acontece nesta segunda-feira, às 14h (de Brasília)

Eduardo Gabardo

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Rafael Diverio

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Rodrigo Oliveira

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