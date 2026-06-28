Seleção encerra preparação para Brasil x Japão; veja o provável time

A Seleção Brasileira encerrou neste domingo (28) sua preparação para enfrentar o Japão na segunda fase da Copa do Mundo, a primeira eliminatória.
Um treino no estádio do Houston Dynamo encaminhou a escalação do time de Carlo Ancelotti para o jogo das 14h (de Brasília) nesta segunda-feira.
Apenas 15 minutos da atividade foram abertos à imprensa. Aliás, o aumento de jornalistas impressionou. Repórteres japoneses se juntaram aos brasileiros, italianos e argentinos que costumeiramente acompanham a Seleção.
Na parte aberta, foram realizados apenas exercícios de aquecimento. Todos os jogadores, exceto Raphinha, estão à disposição do treinador.
Ancelotti deve confirmar o time com Alisson; Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Lucas Paquetá; Vini Jr, Matheus Cunha e Rayan.
Ancelotti e Marquinhos concederao entrevista no estádio da Copa no final da tarde, concluindo as exigências da Fifa.
Copa do Mundo 2026
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