Seleção do Egito é impedida de permanecer em Seattle; entenda o caso

Egito está no grupo G da Copa do Mundo. FRAN SANTIAGO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Depois de fazer história e vencer uma partida de Copa do Mundo pela primeira vez, o Egito sofreu com uma questão logística. A delegação foi impedida de permanecer em Seattle, nos Estados Unidos,

Os egípcios atuaram em Vancouver, no Canadá, no domingo (21), e planejavam ir direto para Seattle, onde entram em campo no sábado (27), contra o Irã. No entanto, não houve liberação por parte das autoridades locais.

Desta forma, os africanos retornaram para a base em Spokane, a 450 quilômetros de distância de Seattle.

— As autoridades de segurança recusaram o pedido da equipe para permanecer na cidade de Seattle, conforme planejado após a partida contra a Nova Zelândia na Copa do Mundo. O time queria viajar diretamente para Seattle para evitar o desgaste dos jogadores com tantas viagens. Porém, após a decisão das autoridades, a delegação voltará para Spokane — revelou o técnico Hossam Hassan.

Seleção do Irã

Os iranianos também têm sofrido com restrições logísticas. A delegação não tem liberação para permanecer nos Estados Unidos, mesmo com a realização dos três duelos da fase de grupos em solo americano.

A seleção está sediada em Tijuana, no México, e se desloca para os Estados Unidos antes de cada jogo, deixando o país após cada partida.