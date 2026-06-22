Seleção de Curaçao libera presença de familiares na concentração para motivar atletas na Copa; entenda a decisão

Curaçao somou o primeiro ponto em Copas do Mundo no empate em 0 a 0 com o Equador, no sábado (20). Juan Mambromata / AFP

A Copa do Mundo sempre revela equipes emblemáticas que marcam a edição do torneio. Em 2026, as seleções de menor expressão têm assumido um protagonismo maior, tanto dentro como fora de campo. Este é o caso de Curaçao. O carisma apresentado pelo país na goleada sofrida pela Alemanha refletiu o ambiente leve que os jogadores estão imersos. E o motivo é uma situação nova.

A concentração de Curaçao é composta pelos membros da delegação da seleção e os familiares dos atletas. As esposas e namoradas dos jogadores foram liberadas para ficar juntas nos quartos do hotel, localizado em Boca Raton, na Flórida. Os jogadores que têm filhos ganharam um quarto adicional.

A liberação partiu de uma iniciativa do técnico holandês Dick Advocaat, que busca aumentar a motivação dos atletas nos jogos. Em entrevista ao site ge, a chefe do departamento médico de Curaçao, a brasileira Suzanne Huurman, revelou a iniciativa e explicou os objetivos por trás dela.

— É algo bastante único no futebol de seleções. Curaçao é um país pequeno, com um povo muito alegre, caloroso e voltado para a família, algo que me lembra bastante o Brasil — disse ela.

A questão financeira também foi um ponto relevante para que a liberação ocorresse. Segundo Suzanne, seria muito caro para que os jogadores de Curaçao levassem suas esposas e filhos para os Estados Unidos durante a Copa, pois o custo de hospedagem nos hotéis estadunidenses está acima do normal.

— Muitos dos nossos jogadores não atuam nos níveis mais altos do futebol mundial. A federação decidiu assumir esse custo para que os jogadores possam ter as suas parceiras e filhos por perto. Alguns, provavelmente, ficariam preocupados ou estressados — afirmou a brasileira.

Chefe do departamento médico de Curaçao é a brasileira Suzanne Huurman. Luigino da Silva de Jesus / Divulgação

Com a liberação, a discussão sobre a prática de relações sexuais antes das partidas voltou ao debate. A doutora, nascida em São Paulo e radicada na Holanda, acredita que o sexo na concentração pode ajudar os jogadores de Curaçao, destacando a importância da presença da família junto aos atletas.

— Sim, acredito que ajuda, mas talvez mais pelo lado emocional do que por um efeito fisiológico direto. Em um torneio tão longo, ter a família por perto reduz um pouco a saudade de casa e traz tranquilidade — pontuou a profissional.

Curaçao joga a vida na Copa do Mundo na próxima quinta-feira (25) contra a Costa do Marfim, às 17h. A equipe está na última colocação do grupo E com um ponto somado, mas vem de um empate histórico em 0 a 0 com o Equador na segunda rodada e sonha com a classificação.

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