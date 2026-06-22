Copa do Mundo

Incentivo
Notícia

Seleção de Curaçao libera presença de familiares na concentração para motivar atletas na Copa; entenda a decisão

A liberação partiu de uma iniciativa do técnico holandês Dick Advocaat, que busca aumentar a motivação dos atletas nos jogos

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS