Seleção Brasileira treina em CT de R$ 500 milhões, e Ancelotti testa nova escalação

A Seleção Brasileira realizou nesta quarta-feira (3) o segundo treinamento nos Estados Unidos utilizando a estrutura do New York Red Bulls, que acaba de construir um novo centro de treinamento que teve um custo de aproximadamente R$ 500 milhões.
Na atividade, o técnico Carlo Ancelotti testou cinco alterações na equipe, com as entradas de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Lucas Paquetá e Igor Thiago.
A escalação teve Alisson, Wesley, Marquinhos, Gabriel Magalhães e Alex Sandro; Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Raphinha, Igor Thiago e Vini Jr. Este time deverá ser utilizado no amistoso de sábado (6), contra o Egito, em Cleveland, no último teste antes da estreia contra Marrocos, no dia 13.
Todos os trabalhos durante a primeira fase serão feitos utilizando a estrutura do Red Bulls. Os campos de treinos são da mesma qualidade dos gramados da Copa do Mundo. As áreas de academia, fisioterapia, sala de musculação e de recuperação dos jogadores são de primeiro nível e foram totalmente aprovadas pela comissão técnica.
A distância entre o hotel da concentração e o CT é de apenas 15 minutos. Nesta quarta, o trabalho teve a presença de torcedores locais, já que a Fifa exige que as seleções façam pelo menos um treino aberto para a comunidade local.
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