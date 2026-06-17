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Seleção Brasileira passa por exame antidoping surpresa antes de jogo contra o Haiti

Visita de integrantes da comissão da Fifa atrasou em pouco mais de 10 minutos a entrevista coletiva do lateral Danilo

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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Eduardo Gabardo

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