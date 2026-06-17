Seleção Brasileira passa por exame antidoping surpresa antes de jogo contra o Haiti

Danilo foi um dos atletas que fizeram exame antidoping. Rafael Ribeiro / CBF,Divulgação

Os jogadores da Seleção Brasileira passaram por um exame antidoping surpresa no início da tarde desta quarta (17).

A dois dias do jogo contra o Haiti pela Copa do Mundo, alguns jogadores foram aleatoriamente selecionados pelos integrantes da comissão da Fifa e tiveram amostras de urina coletadas para testagem.

Casualmente, um dos atletas destacados para o exame foi o lateral Danilo, que estava escalado para conceder entrevista coletiva às 15h30min (horário de Brasília). A coleta atrasou em pouco mais de 10 minutos a entrevista do defensor.

Pelas regras da Fifa, todas as seleções que disputam a Copa do Mundo estão sujeitas a serem submetidas a exames antidoping a qualquer momento, sem aviso prévio.