Seleção brasileira hoje: ausência de Alisson e "dia D" de Neymar marcam treino

O goleiro Alisson foi a baixa do treino da Seleção Brasileira nesta segunda (22), em Morristown, a dois dias da partida contra a Escócia.
O atleta do Liverpool ficou na academia do CT do New York Bulls, enquanto os reservas Ederson e Weverton trabalharam no campo com o preparador Taffarel.
Segundo a CBF, trata-se apenas de uma preservação pontual por controle de carga. Em princípio, Alisson não preocupa para o jogo desta quarta (24), em Miami.
A equipe foi esboçada pelo técnico Carlo Ancelotti apenas na parte fechada, após os 15 minutos abertos para os jornalistas.
Principal mistério
A principal dúvida é o substituto de Raphinha, lesionado. Os principais candidatos são Rayan e Luiz Henrique, que atuam preferencialmente na ponta direita. Porém, Gabriel Martinelli corre por fora.
O treino desta segunda (22) é considerado o "dia D" de Neymar. Segundo o próprio Ancelotti, pela primeira vez o atacante seria testado em um trabalho tático sem restrições.
Recuperado de lesão na panturrilha direita, o atleta do Santos é preparado para entrar no segundo tempo da partida contra a Escócia.