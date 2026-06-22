Seleção brasileira hoje: ausência de Alisson e "dia D" de Neymar marcam treino

Weverton, Ederson e Nanneti, do sub-20 do Flamengo, durante atividade. Jovem foi chamado para completar os treinos. Rodrigo Oliveira / Agência RBS

O goleiro Alisson foi a baixa do treino da Seleção Brasileira nesta segunda (22), em Morristown, a dois dias da partida contra a Escócia.

O atleta do Liverpool ficou na academia do CT do New York Bulls, enquanto os reservas Ederson e Weverton trabalharam no campo com o preparador Taffarel.

Segundo a CBF, trata-se apenas de uma preservação pontual por controle de carga. Em princípio, Alisson não preocupa para o jogo desta quarta (24), em Miami.

A equipe foi esboçada pelo técnico Carlo Ancelotti apenas na parte fechada, após os 15 minutos abertos para os jornalistas.

Principal mistério

A principal dúvida é o substituto de Raphinha, lesionado. Os principais candidatos são Rayan e Luiz Henrique, que atuam preferencialmente na ponta direita. Porém, Gabriel Martinelli corre por fora.

O treino desta segunda (22) é considerado o "dia D" de Neymar. Segundo o próprio Ancelotti, pela primeira vez o atacante seria testado em um trabalho tático sem restrições.