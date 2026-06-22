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Seleção brasileira hoje: ausência de Alisson e "dia D" de Neymar marcam treino

Goleiro do Liverpool foi preservado da atividade por controle de carga. Já atacante do Santos é preparado para entrar no segundo tempo do jogo contra a Escócia

Rodrigo Oliveira

De Morristown

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