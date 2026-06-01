Seleção Brasileira embarca para a Copa do Mundo; siga ao vivo

Após golear o Panamá por 6 a 2, no Maracanã, a Seleção Brasileira embarca nesta segunda-feira (1°) para os Estados Unidos. No dia 13, o Brasil estreia na Copa do Mundo contra Marrocos, no Metlife Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey.

Depois do jogo de domingo (31), o elenco teve um curto período de folga, mas se apresentou em um hotel na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, na tarde desta segunda.

Por volta das 17h30min, a delegação irá até a sede da CBF. No local, os atletas visitarão o museu da entidade. Da mesma forma, irão jantar e tirar algumas fotos institucionais.

Depois, o grupo irá rumar ao Aeroporto Internacional Tom Jobim. A viagem está marcada para iniciar às 22h, com chegada marcada para 7h desta terça-feira (2), em Nova Iorque.

A tendência é de que torcedores acompanhem o ônibus da Seleção até o embarque, nas ruas da capital carioca.

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