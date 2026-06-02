Seleção Brasileira desembarca nos Estados Unidos para a Copa do Mundo

A Seleção Brasileira já está nos Estados Unidos para a disputa da Copa do Mundo. O desembarque ocorreu por volta de 9h em Nova Jersey.

A viagem foi feita em um avião avaliado em R$ 1,1 bilhão, com serviço vip e 96 assentos de classe executiva. Os jogadores ficarão durante o dia na concentração no Hotel The Ridge, em Basking Ridge, que está totalmente fechado para a Seleção Brasileira.

Hotel The Ridge, em Basking Ridge. Eduardo Gabardo / Agência RBS

O local, que fica em uma área tranquila e residencial, com pouco movimento, recebe forte esquema de segurança e está totalmente fechado para a delegação brasileira. Neste manhã não foi permitida a circulação de torcedores e imprensa nas proximidades hotel.

Marquinhos, Gabriel Magalhães e Martinelli, que disputaram a final da Liga dos Campeões, chegaram em Nova Jersey durante a segunda-feira.

Primeiro treino