Seleção Brasileira desembarca nesta terça em Nova Jersey; veja o hotel da concentração 

A Seleção Brasileira tem previsão de chegada na manhã desta terça-feira (2) em Nova Jersey para a reta final da preparação antes do início da Copa do Mundo. O local de concentração será no Hotel The Ridge, em Basking Ridge. O deslocamento saindo de Manhattan leva pouco mais de uma hora de carro.

A reportagem de Zero Hora circulou pela região nesta segunda-feira (1º). A área é muito tranquila, em um bairro residencial e de pouco movimento. Foi proibida a entrada no hotel, que já está totalmente bloqueado para a Seleção Brasileira. Não foi permitida nem a permanência em frente ao portão de entrada do estacionamento.

Os treinos serão no novo CT do New York Red Bulls, na cidade de Morristown, em um deslocamento de cerca de 15 minutos de carro saindo do hotel. Para o MetLife Stadium, local da estreia na Copa, no dia 13 de junho, o tempo para chegar é de aproximadamente 30 minutos.

A partir desta terça-feira, esta região será a casa da Seleção Brasileira.

Veja a programação

Entre terça (2) e quinta-feira (5): treinos no CT do Red Bulls

treinos no CT do Red Bulls Sábado (6): amistoso contra Egito em Cleveland

amistoso contra Egito em Cleveland Entre 7 e 12 de junho: treinos no CT do Red Bulls

treinos no CT do Red Bulls 13 de junho: Brasil x Marrocos — Nova Jersey

Brasil x Marrocos — Nova Jersey Entre 14 e 18 de junho: treinos no CT do Red Bulls

treinos no CT do Red Bulls 19 de junho: Brasil x Haiti — Filadélfia

Brasil x Haiti — Filadélfia Entre 20 e 23 de junho: treinos no CT do Red Bulls

treinos no CT do Red Bulls 24 de junho: Brasil x Escócia — Miami