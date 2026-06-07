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Seleção Brasileira abre semana de estreia na Copa do Mundo com dúvidas sobre Wesley e Neymar

Lateral foi substituído do jogo contra o Egito com dores na virilha; atacante trata lesão na panturrilha

Rafael Ramos

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