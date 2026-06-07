Seleção Brasileira abre semana de estreia na Copa do Mundo com dúvidas sobre Wesley e Neymar

Com duas vitórias nos amistosos pré-Copa, o ambiente deveria ser de tranquilidade na Seleção Brasileira. Deveria. Ao superar o Egito por 2 a 1, no sábado (6), o Brasil saiu de campo que uma preocupação que não estava nos planos.

O lateral Wesley sentiu dores na virilha esquerda e foi substituído por Danilo aos 16 minutos do primeiro tempo.

Questionado a respeito da situação do jogador da Roma, o técnico Carlo Ancelotti foi pragmático.

— Uma pena a lesão do Wesley. Acho que terá tempo para recuperar. Temos jogadores que podem substituí-lo — ressaltou.

Caso fique fora da estreia contra o Marrocos, no próximo sábado (13), Danilo e Ibañez aparecem como as principais opções.

A Seleção Brasileira retornou para Nova Jérsei após o 2 a 1 contra os egípcios. Wesley passará por exames neste domingo (7).

— Não gostaríamos de ter esse tipo de preocupação. Esperamos que os exames confirmem que ele não teve nada grave. Assim que tivermos uma posição, vamos comunicar — falou o coordenador executivo Rodrigo Caetano.

A comissão técnica tem até a véspera da estreia, sexta-feira (12 de junho), para cortar o atleta, caso seja necessário.

Além de Wesley, a lista de laterais pré-convocados por Carlo Ancelotti para a Copa inclui os nomes de Vitinho, 26 anos, do Botafogo, e Paulo Henrique, 29 anos, do Vasco.

Neymar

O atacante trata de uma lesão na panturrilha direita. Desde que se apresentou com o restante do grupo, o foco está nas sessões de fisioterapia. Na segunda-feira (8), ele fará uma nova ressonância magnética.