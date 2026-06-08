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Sede da Copa do Mundo vive domingo de clássico no beisebol

O Toronto Blue Jays venceu o Orioles por 6x4, avançando na disputa pelo wild card da Liga Americana de beisebol.

Valéria Possamai

Direto de Toronto

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