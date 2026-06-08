Sede da Copa do Mundo vive domingo de clássico no beisebol

Torcedor do Canadá com a camisa da Seleção Brasileira. Valéria Possamai / Agência RBS

Se o domingo no Brasil tem cara de futebol e jogo grande, o clima não é diferente em Toronto, no Canadá. Porém, com uma mudança importante: sem bola nos pés. O destaque fica por conta de clássico no beisebol, justamente no país que sedia a Copa do Mundo.

Na minha chegada à cidade, a primeira impressão não poderia ser outra: é dia de jogo por aqui? Pois bem, era. As ruas do centro de Toronto estavam tomadas por camisas nas cores azul e branca. Eram os torcedores do Toronto Blues Rays em peso rumo ao Rogers Centre.

O time local é o único canadense a disputar a Major League Baseball (MLB). Neste domingo (7), recebeu o Orioles. Além da festa para torcida, a vitória em casa, por 6x4, garantiu uma vantagem sobre o próprio adversário na classificação. O principal objetivo é o chamado “wild card” da Liga Americana.

Em tradução literal e trazendo na comparação com o futebol brasileiro, seria como uma briga pela pré-Libertadores. Ambos estão afastados do líder, mas ainda podem alcançar objetivos maiores na temporada. Vale destacar que a liga é dividida em Leste, Central e Oeste.

O beisebol é um dos tantos esportes mais praticados em Toronto na comparação com o futebol. O hóquei no gelo, por exemplo, é apontado como a predileção número 1.

Um canadense à parte

Em meio a tantas camisas dos Blue Jayz, Clayton também vestia azul, mas com o símbolo da Seleção Brasileira. Por influência da namorada, morada de Fortaleza, ele passou também passou a torcer pelo time de Ancelotti.

— Hoje é dia beisebol, mas estou com a camisa do Brasil — afirmou o torcedor, comentando ainda sobre a expectativa do Mundial em seu país.

—Não acredito que o Canadá será campeão da Copa. O importante é receber as pessoas do mundo e se divertir. Estamos muito felizes em ter todos aqui. Vai ser uma semana incrível e estamos muito animados.

Apesar do domingo ter sido dedicado ao beisebol, a cidade já está personalizada de Copa do Mundo. Pelas ruas e no próprio estádio, foi possível notar a presença de logos e cartazes com a marca da Fifa.

O jogo de abertura do país será em Toronto, com o Canadá enfrentando a Bósnia, na sexta-feira (12), no Toronto Stadium. O local foi o primeiro estádio construído no país para a prática do futebol, em 2007.