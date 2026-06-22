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Scaloni minimiza crítica de Ancelotti sobre intensidade da Argentina: "Entendi como elogio"

Treinador realizou entrevista coletiva neste domingo (21) e fugiu de polêmicas com o técnico da Seleção Brasileira

Zero Hora

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