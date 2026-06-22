Scaloni minimiza crítica de Ancelotti sobre intensidade da Argentina: "Entendi como elogio"

Lionel Scaloni aliviou as declarações de Carlo Ancelotti. Paul Elis / AFP

Um começo de polêmica entre Brasil e Argentina ameaçou dar as caras. Após a declaração do técnico Carlo Ancelotti de que a Albiceleste não apresentava um futebol intenso, neste domingo (21) o treinador Lionel Scaloni respondeu o italiano em tom leve e evitou polêmicas.

A afirmação do líder da casamata da Seleção Brasileira veio após a vitória do Brasil sobre o Haiti na sexta-feira. O treinador avaliou o desempenho das equipes da Copa do Mundo e deixou uma opinião sobre a demonstração coletiva da Argentina.

— Existem times não favoritos que jogam muito bom futebol. Creio que será um Mundial de muita intensidade. A Argentina não joga com tanta intensidade, mas joga muito bem, se destaca pela entrega, brigando muito e defendendo de forma agressiva. Creio que as estrelas não vão determinar o Mundial — afirmou Ancelotti.

Nas vésperas do duelo contra a Áustria pela segunda rodada do Grupo J do Mundial, Lionel Scaloni foi questionado sobre as declarações de Ancelotti. O argentino optou por uma postura neutra e disse que viu como elogiou.

— Ele disse de um bom jeito. Ele não disse algo errado. Ele disse algo bom sobre nós. Ele estrava falando italiano, espanhol, português, tudo junto. Eu entendi que ele nos elogiou, não foi crítico — opinou.

Scaloni procurou justificar a ausência de intensidade do time da Argentina, colocando a "culpa" no calor.

— Temos que entender o que quer dizer quando falamos de intensidade. Está quente, os jogadores estão cansados. Hoje se joga forte no meio, é onde muitos jogos são decididos — concluiu.

Os argentinos entram em campo nesta segunda-feira (14h), em Dallas, para a segunda rodada da Copa do Mundo. A adversária da vez será a Áustria.