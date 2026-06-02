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Sauna russa, final da Copa grátis e autógrafos em trio elétrico: as histórias inusitadas de jornalistas gaúchos em Copas do Mundo

Zero Hora traz relatos vividos em Mundiais que mudaram para sempre a vida de profissionais

João Rosa

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