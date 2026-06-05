Rua temática relembra o Tetra de 1994 e busca resgatar espírito da Copa do Mundo em Gravataí; veja fotos

Uma rua de Gravataí foi transformada em homenagem à conquista do tetracampeonato mundial da Seleção Brasileira, em 1994. A intervenção artística na Rua Frederico Grall reúne pinturas inspiradas na Copa do Mundo e integra a programação do 94HexaFest, evento que terá transmissão dos jogos do Brasil, atrações musicais e espaço de convivência para os torcedores.

O projeto mobilizou tatuadores e moradores da comunidade, que trabalharam durante cerca de 42 horas para concluir as pinturas. Smilecreate.co e 94HexaFest / Divulgação

O projeto mobilizou tatuadores e moradores da comunidade, que trabalharam durante cerca de 42 horas para concluir as pinturas. A artista Renata Ferreira conta que entrou na iniciativa de forma despretensiosa, após receber um convite para participar da ação.

— Me chamaram para pintar a rua e eu achei que seria uma bandeira do Brasil. Quando me mandaram a arte digital, percebi o tamanho do projeto. Aí convidei meus amigos tatuadores para a gente fazer acontecer — conta.

Segundo Renata, a intenção é resgatar uma tradição que marcou gerações de brasileiros durante as Copas do Mundo. Para ela, a rua pode despertar lembranças de um período em que a decoração dos bairros fazia parte da festa do futebol.

— Tenho certeza de que muitas pessoas vão sentir uma nostalgia, uma sensação de voltar aos anos 90. É algo que aquece o coração e lembra momentos que muita gente viveu em família — afirma.

A Rua da Copa faz parte do 94HexaFest, evento inspirado na campanha do tetracampeonato mundial. Um dos organizadores, Rafael, explica que a proposta é oferecer mais do que um espaço para acompanhar as partidas da Seleção Brasileira.

— A gente não queria apenas colocar um telão para as pessoas assistirem aos jogos. Queríamos criar um ambiente onde amigos, famílias e crianças pudessem se reunir e viver uma experiência diferente durante a Copa — diz.

Para ele, a mobilização necessária para tirar o projeto do papel é um dos principais significados da iniciativa.

— Isso aqui não é só uma rua pintada. Teve o trabalho de artistas, parceiros e da comunidade. O que espero é que as pessoas entendam esse movimento e sintam essa união quando vierem para cá durante os jogos.

A programação do 94HexaFest começa na estreia do Brasil e pretende transformar o local em um ponto de encontro para os torcedores ao longo da competição, resgatando o clima das antigas Copas e a celebração coletiva em torno da Seleção.

Colaboração: Júlia Möller