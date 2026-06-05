Copa do Mundo

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Notícia

Rua temática relembra o Tetra de 1994 e busca resgatar espírito da Copa do Mundo em Gravataí; veja fotos

Espaço receberá torcedores com telão, atrações musicais e atividades durante a competição

Gabriela Ferreira

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