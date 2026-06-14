RONALDO SCHEMIDT / AFP

Doze anos depois do pesadelo do 7 a 1 sofrido pelo Brasil para a Alemanha na Copa do Mundo de 2014, a seleção tetracampeã mundial repetiu o placar. A vítima deste domingo foi Curaçao, pequeno país do Caribe que estreia na competição em 2026.

Na partida válida pela primeira rodada do Grupo E, os alemães saíram na frente logo no começo com Nmecha. Mas a zebra do dia empatou com Comenencia.

Só que foi apenas uma vertigem. O primeiro tempo já terminou em 3 a 1 para a Alemanha. Na etapa final, mais quatro gols e mais um 7 a 1 na conta dos europeus.

Nas redes sociais, os brasileiros reagiram com humor. Veja alguns memes de Alemanha 7 x 1 Curaçao:

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