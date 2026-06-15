Rochet titular? Confira a escalação do Uruguai para a estreia na Copa do Mundo

Rochet perdeu a titularidade após sequência de lesões e más atuações pelo Inter. @Uruguay / Twitter / Reprodução

O Uruguai está escalado para a primeira partida na Copa do Mundo. A partir das 19h desta segunda-feira (15), a seleção bicampeã mundial encara a Arábia Saudita, em Miami, em jogo válido pelo Grupo H.

Como já era projetado pela imprensa uruguaia, o goleiro Rochet, do Inter, perdeu a titularidade. O técnico Marcelo Bielsa preferiu o veterano Fernando Muslera, de 39 anos, que voltou a ser convocado neste ano.

Entre os titulares, apenas um jogador atua no futebol brasileiro, o lateral-direito Varela, do Flamengo. No banco, além do goleiro colorado, estão De la Cruz, também do Rubro-Negro, Piquerez, do Palmeiras e Canobbio, do Fluminense.

No outro jogo da chave, disputado nesta segunda-feira (15), Espanha e Cabo Verde empataram sem gols. Uma vitória simples sobre os sauditas deixa a Celeste na liderança.

O Uruguai vai a campo com: Muslera; Varela, Cáceres, Mathías Olivera e Viña; Ugarte, Rodrigo Bentancur, Maxi Araújo e Valverde; Viñas e Darwin Nuñez.