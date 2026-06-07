Copa do Mundo

Dúvida para o Mundial
Notícia

Risco de corte de Wesley gera abatimento e apreensão na Seleção Brasileira 

Lateral tem suspeita de lesão muscular no adutor da coxa esquerda e será reavaliado neste domingo

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland

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