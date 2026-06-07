Risco de corte de Wesley gera abatimento e apreensão na Seleção Brasileira 

Lateral-direito jogou apenas 20 minutos contra o Egito, em Cleveland. KIRK IRWIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O clima na Seleção Brasileira é de abatimento após o jogo contra o Egito, mesmo com a vitória por 2 a 1. O motivo é o risco de corte do lateral Wesley, que deixou a partida em Cleveland com suspeita de lesão muscular na coxa esquerda.

O atleta será reavaliado neste domingo (7), em Nova Jersey, e é considerado dúvida para a Copa do Mundo.

— É sempre triste quando a gente vê um companheiro saindo assim de jogo, muito próximo de uma Copa do Mundo. Não sei a gravidade, nem o tamanho do que aconteceu. Conversamos com ele depois do jogo. Ele até mostrou o lance para a gente, como foi aquela abertura na perna. Infelizmente, são coisas que podem acontecer na nossa carreira. Acho que temos que estar sempre ao lado dos nossos companheiros. Vamos ver. Não está nada definido. Ele vai fazer exame e espero que esteja com a gente na Copa do Mundo — disse o capitão Marquinhos.

Tão logo deixou o campo machucado, ainda no primeiro tempo, Wesley foi imediatamente consolado pelos companheiros no banco de reservas.

Após a partida, a reportagem de Zero Hora observou que, apesar da vitória, nenhum jogador esboçou sorrisos na saída de campo rumo ao vestiário. Predominava o semblante de abatimento e apreensão.

Caso Wesley seja cortado, Ancelotti terá até 24 horas antes da estreia contra o Marrocos, no sábado (13), para convocar um atleta da pré-lista de 55 jogadores enviada previamente à Fifa. Os únicos laterais-direitos da nominata são Paulo Henrique, do Vasco, e Vitinho, do Botafogo.

— É natural essa apreensão. Eu poderia dizer que todos nós estamos preocupados, o que é natural. Esse risco (de corte), infelizmente é inerente a todo atleta, principalmente por conta do período. Alguns estão em final de temporada e isso carrega uma carga grande de jogos.

O Wesley é um jogador muito importante, que cresceu demais. Mas esperamos que amanhã (domingo) tenhamos uma boa notícia. Caso não seja dessa forma, vamos informar vocês — disse a Zero Hora o coordenador executivo de seleções da CBF, Rodrigo Caetano.

O técnico Carlo Ancelotti, por sua vez, adotou um tom um pouco mais otimista, embora tenha reconhecido o risco de corte.

— Temos que esperar até amanhã (domingo) para ver qual diagnóstico sai. Depois, eu acho que ele tem tempo para se recuperar e estar conosco nesta Copa do Mundo. Senão, teremos que escolher outro jogador, e temos tempo para fazer isso. Mas vamos esperar até amanhã pelo diagnóstico e depois vamos tomar a decisão necessária — explicou.

A Seleção Brasileira retoma os treinamentos nesta segunda (8), no CT do New York Red Bull, em Morristown, Nova Jersey.