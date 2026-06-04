Revista esportiva americana "esquece" Brasil ao apresentar Copa do Mundo para público infantil

O Brasil está longe de ser um dos principais atrativos da Copa do Mundo para o público infantil norte-americano. Ao menos, na visão da Sports Illustrated, principal revista esportiva dos Estados Unidos.
Em uma edição, a revista dedica quatro páginas para apresentar o Mundial de 2026 aos jovens leitores. Porém, a Seleção Brasileira não é citada em momento algum.
O destaque principal da publicação é o goleiro norte-americano Matt Freese, apresentado como um especialista em defesa de cobranças de pênalti.
Em seguida, a revista chama atenção para o chamado "grupo da morte" da Copa, formado por França, Senegal, Noruega e Iraque.
Entre os jogadores citados com maior destaque aparecem Kylian Mbappé, da França, Lionel Messi, da Argentina, e Achraf Hakimi, do Marrocos.
No entanto, não há qualquer referência ao Brasil comandado por Carlo Ancelotti ou a nomes como Vinicius Júnior, Raphinha e Neymar.
Embora o futebol ainda esteja distante de rivalizar com modalidades como futebol americano, basquete e beisebol na preferência do público dos Estados Unidos, o esporte vem conquistando cada vez mais espaço entre os jovens do país.
Porém, pelo menos para a Sports Illustrated Kids, a Seleção não figura entre os principais atrativos da competição.
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