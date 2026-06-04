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Revista esportiva americana "esquece" Brasil ao apresentar Copa do Mundo para público infantil

Versão "kids" da Sports Illustrated destaca Messi e Mbappé e exalta histórico de pegador de pênalti do goleiro norte-americano Matt Freese

Rodrigo Oliveira

Direto de Cleveland

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