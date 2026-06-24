República Tcheca e México se enfrentam nesta quarta (24), pela terceira rodada da Copa do Mundo 2026. O jogo será às 22h, no Estádio Azteca, na Cidade do México, México.
Onde assistir à República Tcheca x México ao vivo
RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.
Tabela da Copa do Mundo 2026
Quer notícias, bastidores, vídeos e análises da Copa do Mundo?🏆 Inscreva-se na newsletter exclusiva de GZH e receba tudo direto no seu e-mail 📩 Clique aqui para se cadastrar.