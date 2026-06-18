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República Tcheca x África do Sul pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo 

Equipes se enfrentaram nesta quinta-feira pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Partida, válida pelo Grupo A, terminou empatada em 1 a 1 

Zero Hora

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