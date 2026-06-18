República Tcheca x África do Sul pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo 

Equipes somaram seus primeiros pontos na Copa. Lars Baron / Getty Imagens North América / Getty Imagens via AFP

República Tcheca e África do Sul empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (18) em partida válida pela Copa do Mundo. O jogo abriu a segunda rodada da fase de grupos do Grupo A. O jogo foi disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.

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Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

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