República Tcheca x África do Sul pela Copa do Mundo; acompanhe ao vivo 

República Tcheca e África do Sul empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (18) em partida válida pela Copa do Mundo. O jogo abriu a segunda rodada da fase de grupos do Grupo A. O jogo foi disputado no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, Estados Unidos.
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Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.
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