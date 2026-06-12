República Tcheca ou Tchéquia? Entenda a diferença no nome do país

Tchecos estão no Grupo A da Copa do Mundo 2026. ULISES RUIZ / AFP

De volta a uma Copa do Mundo depois de 20 anos, a República Tcheca está diferente. Além de não contar mais com jogadores como Peter Cech e Pavel Nedved, o país europeu passou a ser chamado de Tchéquia.

Não foi uma mudança de nome. Foi uma abreviação, vigente desde 2016. É como o Brasil, que tem o nome oficial de República Federativa do Brasil, mas é conhecido mundialmente só como Brasil.

No âmbito esportivo, a nova nomenclatura tem sido usado desde 2022 em competições da Uefa.

O termo República Tcheca não está errado e pode continuar sendo usado. Os tchecos estão no Grupo A e estrearam com derrota para a Coreia do Sul, de virada, por 2 a 1.

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