Copa do Mundo

Segunda rodada da fase de grupos

República Tcheca e África do Sul empatam em 1 a 1 pelo Grupo A da Copa do Mundo

No começo do jogo, Michal Sadílek abriu o placar para a seleção europeia. Na etapa final, Teboho Mokoena, nos últimos minutos, de pênalti, deixou tudo igual

Zero Hora

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