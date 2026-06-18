República Tcheca e África do Sul empatam em 1 a 1 pelo Grupo A da Copa do Mundo

Partida foi válida pelo Grupo A. Alex Slitz / Getty Imagens North América / Getty Imagens via AFP

República Tcheca e África do Sul empataram em 1 a 1 nesta quinta-feira (18), no Mercedes-Benz Stadium, em partida válida pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o resultado, ambas seleções marcaram seus primeiros pontos no Grupo A, que ainda tem México e Coreia do Sul.

Os tchecos saíram na frente logo no início, com Michal Sadíle, mas viram os sul-africanos igualarem o placar em cobrança de pênalti na etapa final. O gol foi anotado por Teboho Mokoena.

O resultado deixa as duas seleções com um ponto na tabela. Com o empate, ambas seleções chegam à rodada decisiva com a obrigação de vencer para manter vivo o sonho da classificação, seja nas vagas diretas ou como um dos melhores terceiros colocados. Na quarta-feira (24), a República Tcheca terá a difícil missão de encarar o anfitrião México no Estádio Azteca, enquanto a África do Sul enfrenta a Coreia do Sul em Monterrey.

O início do jogo deu a falsa impressão de que os tchecos teriam facilidade. Logo nos primeiros minutos, após um lançamento longo e disputa aérea, o volante Sadílek apareceu bem posicionado dentro da grande área para finalizar na saída do goleiro Williams e abrir o placar. Com a vantagem, os europeus tentaram administrar o ritmo do confronto e explorar as descidas laterais, enquanto a seleção sul-africana demonstrava dificuldade de organização ofensiva e pouca criatividade para assustar a defesa adversária.

No segundo tempo, a postura recuada da República Tcheca acabou custando caro. Diante de um jogo morno e de poucas chances claras de gol, a África do Sul passou a ocupar mais o campo de ataque. A insistência foi premiada aos 37 minutos, quando Maseko finalizou e a bola bateu no braço do defensor tcheco Šulc dentro da área. O árbitro marcou o pênalti e Mokoena cobrou com força, sem chances para o goleiro Kovář, selando o empate.

Principais lances

Aos 5 minutos do primeiro tempo, Michael Sadílek abriu o placar para a República Tcheca.

Vladimir Coufal teve impedimento marcado aos 8 minutos.

Teboho Mokoena recebeu cartão amarelo aos 32 minutos.

Iqraam Rayners foi flagrado em impedimento aos 35 e aos 42 minutos.

Thalente Mbatha levou cartão amarelo aos 40 minutos.

No intervalo, a África do Sul trocou Jayden Adams por Relebohile Mofokeng.

Aos 9 minutos do segundo tempo, a República Tcheca fez duas substituições: Jaroslav Zeleny e Pavel Sulc entraram nos lugares de Alexandr Sojka e Vladimir Darida.

Khuliso Mudau teve impedimento marcado aos 16 minutos.

Aos 20 e 21 minutos, novas trocas nas duas equipes, incluindo a saída de Michal Sadílek para entrada de Tomas Soucek.

Ladislav Krejcí recebeu cartão amarelo aos 29 minutos.

Aos 35 minutos, pênalti para a África do Sul.

Teboho Mokoena converteu a cobrança e empatou o jogo aos 37 minutos do segundo tempo.

Tomas Soucek teve impedimento marcado aos 46 minutos.

Números do jogo

Posse de bola: República Tcheca 38%, África do Sul 62%.

Finalizações: República Tcheca 12 (3 certas), África do Sul 16 (4 certas).

Passes certos: República Tcheca 231, África do Sul 469.

Escanteios: cinco para cada equipe.

Tabela da Copa do Mundo 2026