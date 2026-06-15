Remake do 7 a 1, melhor jogo do Mundial e gols perdidos por ex-Inter: o que rolou no quarto dia de Copa do Mundo

Holanda empatou em 2 a 2 com o Japão, neste domingo (14). Aric Becker / AFP

O quarto dia de Copa do Mundo entrou para a história desta edição de Mundial. Neste domingo (14), quatro jogos entregaram tudo que um amante de futebol espera ver em um torneio desta magnitude: goleadas históricas, emoção até o fim e estreias marcantes.

Ao todo, foram oito times que entraram em campo em partidas válidas pela primeira rodada de seus respectivos grupos. Alemanha, Curaçao, Japão, Holanda, Equador, Costa do Marfim, Suécia e Tunísia estrearam pela Copa do Mundo e deixaram sua marca na edição de 2026.

Remake do 7 a 1

Alemanha mostrou força ofensiva na estreia. ALEXANDER HASSENSTEIN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Domingo foi aberto com um duelo que, a primeira vista, parecia que não teria nenhuma surpresa no resultado. Tetra campeã do mundo, a Alemanha foi a responsável por dar as boas-vindas para Curaçao, estreante em Mundiais, pela primeira rodada do Grupo D, em Houston.

Apesar do susto ao levar o gol de empate ainda no primeiro tempo, o time de Julian Nagelsmann se impôs sobre o adversário e aplicou uma goleada histórica de 7 a 1, repetindo o placar realizado sobre a Seleção Brasileira na semifinal da Copa do Mundo de 2014.

Cuidado, Brasil

Confronto teve equilíbrio do início ao fim. ARIC BECKER / AFP

O segundo compromisso do dia ficou à cargo de Japão e Holanda. Pela estreia do Grupo F, ambas as equipes protagonizaram o melhor jogo, até aqui, da fase de grupos do torneio, em Arlington.

Após um primeiro tempo sonolento, a Holanda deu a largada na emoção e abriu o placar com o zagueiro Van Dijk. Mas os japoneses igualaram o marcador com Nakamura, logo em seguida.

O time do técnico Ronald Koeman voltou à liderança do marcador com o atacante Summervile. Só que o Japão não se rendeu e, aos 44 minutos, Kamada aproveitou o escanteio batido e decretou o 2 a 2.

O adversário da Seleção Brasileira nas 16 avos de final sairá do Grupo F, podendo ser tanto Holanda, quando Japão.

No apagar das luzes

Amad Diallo marcou o gol da vitória da Costa do Marfim. Mauro Pimentel / AFP

Encerrando a primeira rodada do Grupo E, a Costa do Marfim derrotou o Equador por 1 a 0 com o gol de Amad Diallo aparecendo nos acréscimos do segundo tempo, na Filadélfia.

O destaque negativo da partida ficou para as chances desperdiçadas do ex-atacante do Inter Enner Valencia. O jogador teve, ao menos, duas grandes oportunidades para colocar o Equador na frente e não definiu de maneira assertiva.

Com a derrota dos equatorianos, uma seca está instalada na Copa do Mundo: nenhum time sul-americano venceu ainda nesta edição. Foram três jogos, duas derrotas e um empate.

Goleada sueca

Yasin Ayari marcou o primeiro da Suécia sobre a Tunísia. Julio Cesar Aguilar / AFP

Encerrando as partidas deste domingo (14), pelo Grupo F, a Suécia goleou a Tunísia por 5 a 1 e largou com vitória na estreia na Copa do Mundo. Com os gols de Yasin Ayari e Alexander Isak ainda no primeiro tempo, o jogo ficou oferecido aos suecos que jogaram com segurança durante toda a partida.

No segundo tempo, a estrela do time, o atacante Viktor Gyokeres, o meio-campista Svanberg e novamente Ayari marcaram e decretaram a goleada e o triunfo do time do técnico Graham Potter. A Suécia é outra que se candidata a ser adversária do Brasil na próxima fase.