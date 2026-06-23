Remada viking: entenda a celebração dos torcedores noruegueses na Copa do Mundo

Torcedores da Noruega realizando a remada viking. Charly Triballeau / AFP

O retorno da Noruega à Copa do Mundo após 28 anos não poderia passar batido. Apesar da atuação consistente da equipe dentro de campo, quem roubou a cena foi a torcida norueguesa com a "remada viking" — celebração característica dos torcedores.

O movimento feito com extrema coordenação nas arquibancadas chamou a atenção durante a goleada da Noruega sobre o Iraque, em Boston, na primeira rodada do Grupo I.

Empolgados com a vitória, os torcedores presentes no estádio realizaram os gestos característicos de uma remada — em alusão aos antigos navios vikings e à forte tradição marítima do país.

A comemoração ganhou uma forte repercussão e não se limitou apenas aos locais dos jogos da Noruega. As ruas dos Estados Unidos foram tomados por torcedores noruegueses que utilizavam calçada, degraus de escada e até mesmo bancos para executar a remada.

Origem da "remada viking"

A tradicional remada viking da torcida da Noruega. Timothy A. CLARY / AFP

O gestual diz respeito a grupos de pessoas sentadas próximas uma das outras realizando movimentos coordenados como se estivessem remando em um barco.

A coreografia é uma maneira de representar a história da Noruega e faz referência às tradições marítimas e à herança deixada pelos vikings — povo que marcou a história do país.

Entre os séculos VIII e XI, os vikings foram um povoado nórdico que explorou diferentes regiões da Europa e, hoje em dia, permanece como um dos principais símbolos da Noruega.