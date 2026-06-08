Relembre três episódios que marcaram (para sempre) o Brasil em Copas do Mundo

O Brasil é o maior campeão da história das Copas do Mundo, mas também protagonizou alguns dos episódios mais surpreendentes — e dolorosos — do torneio. Confira três momentos que entraram para o imaginário coletivo:
O mistério de Ronaldo em 1998
Horas antes da final contra a França, o atacante Ronaldo foi retirado da escalação oficial, gerando especulações globais. Depois, reapareceu entre os titulares. O que aconteceu? Ele sofreu uma convulsão, precisou ser examinado, mas foi liberado para jogar. O Brasil perdeu a decisão por 3 a 0, e até hoje o caso é cercado de perguntas sem respostas.
Maracanazo (1950)
Em um Maracanã lotado com cerca de 170 mil torcedores, tudo indicava festa brasileira. Após abrir o placar contra o Uruguai, a Seleção viu o sonho ruir: os rivais viraram com dois gols, e o segundo silenciou o estádio. Essa derrota histórica ainda é um trauma na memória nacional.
O 7 a 1 (2014)
A semifinal contra a Alemanha, em Belo Horizonte, virou sinônimo de tragédia esportiva. Em apenas 18 minutos, entre os 11 e os 29 do primeiro tempo, os alemães fizeram cinco gols, deixando Mineirão — e país — incrédulos. A partida terminou 7 a 1, placar que se tornou referência para qualquer desastre.
Esses episódios mostram que, além de vitórias gloriosas, a história do Brasil nas Copas está diretamente também marcada por acontecimentos que ainda fazem o torcedor suspirar e lamentar.
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