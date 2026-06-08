Copa do Mundo

Fatos históricos do Mundial
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Relembre três episódios que marcaram (para sempre) o Brasil em Copas do Mundo

Do mistério envolvendo Ronaldo em 1998 ao inesquecível 7 a 1, relembre momentos chocantes da Seleção

Zero Hora

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