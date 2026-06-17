Relembre todos os 18 gols do Messi em Copas do Mundo

Argentina e Sérvia se enfrentaram pela fase de grupos da Copa do Mundo de 2006 em um 16 de junho. Quando um jovem de apenas 18 anos foi a campo no segundo tempo, muitos sabiam que ali estava alguém que faria história. Poucos, no entanto, imaginavam que ele quebraria recordes em um outro 16 de junho, vinte anos depois.
De cabelos mais longos, e vestindo a camisa 19, Lionel Messi recebeu passe de Carlos Tévez e tocou na saída do goleiro Dragoslav Jevrić. Um gol para a eternidade. Um gol que fechou a goleada argentina, por 6 a 0, na Arena AufSchalke, em Gelsenkirchen, na Alemanha.
O tempo é implacável, mas parece ser generoso com Messi: 7.305 dias depois, o agora camisa 10, aos 38 anos, estreou na Copa do Mundo de 2026, anotou três gols contra a Argélia e alcançou a marca de 16 em Mundiais, igualando o feito Miroslav Klose.
Nesta segunda-feria fez mais dois no 2 a 0 sobre a Áustria e isolou-se como o maior artilheiro da história das Copas, o nono a conseguir esta honraria.
Copa do Mundo 2006 (um gol)
Argentina 6x0 Sérvia e Montenegro (fase de grupos)
Entrou aos 29 minutos da etapa final e marcou aos 42. Ao receber um passe de Tévez dentro da área, tocou com o pé direito na saída do goleiro.
Foram apenas 121 minutos em campo no Mundial da Alemanha. Depois de debutar contra os sérvios, foi titular na partida contra a Holanda, na fase de grupos.
Também entrou na etapa final no confronto com o México, nas oitavas de final, vencida pelos hermanos na prorrogação.
Copa do Mundo 2010 (nenhum gol)
Como protagonista do Barcelona, e já eleito como melhor jogador do mundo, foi titular na Argentina de Maradona, mas passou em branco em toda a competição.
Com problemas táticos, que refletiam principalmente no sistema defensivo, o Mundial da África do Sul foi frustrante para os argentinos, que caíram com uma goleada para a Alemanha nas quartas de final.
— Foi uma desilusão muito grande e que não se apagará — admitiu Messi.
Copa do Mundo 2014 (quatro gols)
Argentina 2x1 Bósnia e Herzegovina (fase de grupos)
Sabe aquele chute da entrada da área, com o pé esquerdo, sem qualquer chance para o goleiro? Ele apareceu pela primeira vez em Mundiais, garantindo a virada diante dos bósnios.
Argentina 1x0 Irã (fase de grupos)
Um golaço de fora da área. Outro chute com a perna esquerda, desta vez mais à meia altura.
Argentina 3x2 Nigéria (fase de grupos)
Dois gols em pleno Beira-Rio. O primeiro aproveitando rebote dentro da área. O segundo em cobrança de falta perfeita.
Os quatro gols na fase de grupos contrastaram com a ineficiência nos mata-matas. Mesmo sem o camisa 10 balançar as redes, a Argentina só parou na final, sendo superada pela Alemanha.
Copa do Mundo 2018 (um gol)
Argentina 2x1 Nigéria (fase de grupos)
Após receber lançamento de Banega, dominou com categoria, dentro da área, e finalizou de direita.
Foi um Mundial da Rússia para esquecer. Com a queda nas oitavas de final para a França, a desconfiança sobre Messi se intensificou.
A dúvida era se o craque conseguiria reproduzir o que fazia no Barcelona com a camisa da Argentina. A resposta viria quatro anos depois.
Copa do Mundo 2022 (sete gols)
Arábia Saudita 2x1 Argentina (fase de grupos)
Pênalti bem convertido, deslocando o o goleiro Alowais. Mesmo na derrota, a única na campanha do tri, ele deixou o seu.
Argentina 2x0 México (fase de grupos)
Após receber passe de Di María, ajeitou para a perna esquerda e chutou forte de fora da área.
Argentina 2x1 Austrália (oitavas de final)
Tabelou com Otamendi e chutou rasteiro dentro da área para abrir o placar sobre os australianos.
Argentina 2 (4)x(3) 2 Holanda (quartas de final)
Outra cobrança de pênalti. À meia altura, deixando o goleiro Noppert sem reação.
Argentina 3x0 Croácia (semifinal)
Após o juiz marcar pênalti em Julián Álvarez, converteu com categoria, alto e forte, quase no ângulo do gol defendido por Livakovic.
Argentina 3 (4)x(2) 3 França
O maior jogo da carreira de Messi? Foram dois gols. O primeiro de pênalti, ainda no primeiro tempo da partida.
O segundo na prorrogação. Dentro da área ele aproveitou o rebote de Lloris e marcou com o pé direito, colocando a Argentina na frente. Mbappé deixou tudo igual nos minutos seguintes e a decisão foi para os pênaltis.
Copa do Mundo 2026 (cinco gols)
Argentina 3x0 Argélia (fase de grupos)
Messi desfilou e anotou o seu primeiro hat-trick em Mundiais. Ele abriu o placar após receber livre na intermediária. Deu tempo de dominar avançar e finalizar forte de esquerda.
O segundo foi de oportunismo. Rebote do goleiro da Argélia. O argentino só teve o trabalho de empurrar para o fundo do gol com o pé direito. O terceiro foi com a marca registrada. Entrada da área. Pé esquerdo. Bola no canto. Gol.
Argentina 2x0 Áustria (fase de grupos)
Messi começou o jogo perdendo pênalti. Mas, ainda no primeiro tempo, marcou um gol de canhota após bela jogada coletiva.
No último minuto, sacramentou o placar de 2 a 0, outra vez de canhota, mostrando persistência após o goleiro fazer a defesa no primeiro chute.
Messi em Copas do Mundo
- 28 jogos
- 18 gols
- 8 assistências
- 26 participações em gols
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