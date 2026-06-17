Relembre como foram as outras estreias de Cristiano Ronaldo em Copas

Cristiano Ronaldo brilhou em 2018 contra a Espanha. Nelson Almeida / AFP

A expectativa pela estreia de Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo de 2026 é grande. Afinal, Messi, Mbappé e Haaland brilharam no primeiro jogo de suas respectivas seleções. Nesta quarta-feira (17), o craque português entra em campo, às 14h (de Brasília), contra a República Democrática do Congo.

Ao entrar em campo, CR7 será o segundo a disputar seis Mundiais na história — Messi foi o primeiro na terça-feira (16). Porém, o atacante de Portugal tem a chance de se isolar como único a marcar em seis Copas diferentes.

E se pegar o recorte das estreias nas duas últimas edições, a chance dele balançar a rede é grande. Porém, nem sempre Ronaldo teve bom desempenho na primeira partida do torneio.

Desempenhos apagados e amarelados

Copa da Alemanha

Na sua primeira Copa, em 2006, na Alemanha, Ronaldo estreou como titular, mas não era o principal nome da equipe, que ainda tinha Figo como craque.

No duelo contra Angola, vencido pelos portugueses por 1 a 0, CR17 (na época) jogou 59 minutos e recebeu um cartão amarelo. A atuação foi bem apagada.

Copa da África do Sul

O mesmo ocorreu em 2010, na África do Sul. Ronaldo já era o grande craque do time e carregava uma grande responsabilidade. Na estreia contra Costa do Marfim, empate sem gols e mais um amarelo para o atacante, que atuou os 90 minutos.

Copa do Brasil

No entanto, a pior estreia dele foi em 2014, no Brasil. Diante da Alemanha, Portugal não viu a cor da bola e foi goleado por 4 a 0. Ronaldo jogou os 90 minutos e nada pode fazer.

A grande estreia

Copa da Rússia

Depois de três edições sofrendo, finalmente chegou a vez de CR7 brilhar. Em 2018, na Rússia, Portugal e Espanha fizeram um grande jogo, que terminou empatado em 3 a 3.

Os três gols dos portugueses foram marcados por Ronaldo, sendo um golaço em cobrança de falta — um dos mais bonitos da carreira dele.

Copa do Catar

A estreia mais recente foi em 2022, no Catar. Portugal enfrentou Gana e venceu por 3 a 2. Ronaldo marcou um de pênalti e foi um dos destaques da vitória. No entanto, este foi apenas seu único gol neste Mundial.

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