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Relembre como foram as outras estreias de Cristiano Ronaldo em Copas

Início sem gols e com cartões, brilho contra a Espanha e busca por recorde marcaram as primeiras partidas do português em Mundiais

Alex Torrealba

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