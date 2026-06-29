Recordista na Copa, Martinelli fez meia hora para entrar na história

Gabriel Martinelli entrou na história da Copa do Mundo. Quando alguém quiser saber qual foi o gol mais tarde da história dos jogos eliminatórios, encontrará aquela bola que bateu na trave, correu um pouco sobre a linha e entrou na meta aos 50 minutos exatos, classificando o Brasil contra o Japão. Meia hora antes, porém, o panorama era outro.
Procure aí nas redes sociais. Escreva na busca: "entra Martinelli Brasil". Um festival de interrogações, questionamentos, queixas, reclamações, xingamentos. No estádio, a tensão impediu reação maior. Por mais que a torcida quisesse Neymar, não teve chiadeira.
Martinelli entrou no lugar de Matheus Cunha. E na função de Matheus Cunha. Centralizado, movendo-se pela zona do meio, entrando na área, baixando para armar. Tocou 19 vezes na bola. Acertou os 13 passes que tentou, 12 no campo de ataque. Acertou o lançamento. Fez um corte e uma falta. E deu dois chutes. Um foi para fora. O outro, aos exatos 50 minutos, para o gol das oitavas de final.
A troca que surpreendeu a todos, especialmente quem o acompanha no Arsenal, sempre aberto por um dos lados, não foi exatamente uma novidade para Ancelotti. O treinador revelou que já havia feito testes nessa função. E, sobre a troca, explicou:
— Era para devolver frescor ao time. Martinelli tem muita energia. A entrada dele por dentro deixou Vini mais aberto, e mais perigoso.
Cria do Ituano, nem sequer um minutinho na elite nacional, 25 anos de idade, sete de Arsenal, o jogador não escondeu a emoção:
—Não tem nem palavras para descrever a alegria de ver todo o povo brasileiro feliz com a classificação. Minha família também. Acho que a ficha só vai cair daqui a um tempo. Sem palavras.
Não precisa falar mesmo. Só gritar.
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