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Recordista, maduro e ansioso por "mudar de turma", Alisson garante: "Estou 100%"

Prestes a disputar sua terceira Copa do Mundo, Alisson quer deixar um legado para os mais jovens, repetindo a influência que Taffarel teve em sua trajetória

Rafael Diverio

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