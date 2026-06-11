Recordista, maduro e ansioso por "mudar de turma", Alisson garante: "Estou 100%"

Gaúcho se iguala a Gilmar dos Santos Neves e Taffarel como os goleiros mais vezes utilizados em Copas. Nelson Terme / CBF

Por estilo e por situação, Alisson deu uma entrevista menos descontraída do que os dois gaúchos que falaram nos dias anteriores. A pressão é maior sobre si do que sobre Raphinha e Ibañez. A caminho de sua terceira Copa do Mundo, o goleiro do Liverpool, natural de Novo Hamburgo, sabe bem o que se espera dele. E demonstra perfeito entendimento de por que eventualmente é contestado. Essas são algumas das razões que o fizeram dobrar a preparação em busca do título. Como ele mesmo disse, o desejo agora é mudar de turma.

— Quero sair do grupo dos recordistas em participação e entrar no dos campeões — resumiu.

Aos 33 anos, completa 34 em outubro, o guri criado no Inter pode estar vivendo seu último Mundial. Empatará agora com Gilmar dos Santos Neves e Taffarel como os goleiros mais vezes utilizados em Copas. Os outros dois foram campeões. Alisson persegue isso.

A maturidade chegou claramente. A ponto de basicamente reconhecer que o que realmente falta é ser campeão. Ter sido protagonista das conquistas da Premier League e da Liga dos Campeões pelo Liverpool, ter sido eleito melhor do mundo e ser idolatrado na Inglaterra fica de lado justamente porque a Copa do Mundo ainda não foi erguida por sua geração.

Alisson não falhou em nenhum dos gols que levou nas Copas anteriores. Mas conviveu, em dois anos, com críticas. É preciso separar em potes, porém. O que saía no Rio Grande do Sul tinha um tom mais de galhofa pela rivalidade Gre-Nal (mesmo que já não jogasse mais em Porto Alegre). As análises do Sudeste tinham um tom mais clubista regional. Do tipo "sempre o goleiro do Corinthians é melhor". Assim, foi dito que Cássio, Hugo Souza e outros eram melhores do que o goleiro do Liverpool. Até Vanderlei, quando estava no Santos, era pedido. Todas as reivindicações caíam à medida que os solicitados saíam dos times paulistas.

Fez questão de afastar qualquer desconfiança sobre sua condição física. Garante:

— Estou 100%. Fiquei fora um tempo (no Liverpool) justamente para chegar assim agora.

Cobranças

O tempo fez o filho de Magali e José Agostinho entender uma situação muito simples, que ultrapassa os ensinamentos do irmão Muriel. Basicamente, o que acontece nos primeiros 89 minutos não importa tanto quanto o que aparece ao final do 90º. Ou seja: pode levar cinco frangos se o time vencer por 6 a 5.

— São cobranças naturais. Injustas ou não, fazem parte do pacote. As pessoas querem que quem vista essa camisa conquiste títulos. Ganhei a Copa América, pude sentir um pouco esse gostinho, mas nada se compara a uma Copa do Mundo. Sou meu maior crítico, ninguém vai me criticar mais do que eu. Mas minha crítica é baseada em fatos do dia a dia. Dou muito valor às avaliações de quem trabalha comigo no dia a dia; aqui, são Taffarel e Marquinhos. Quero ser avaliado pelo que faço em campo e pelas minhas conquistas — disse.

Referência

E sobre Taffarel veio o único momento mais divertido. Alisson fez questão de elogiar o goleiro do Tetra também como preparador. E contou uma história sobre a semifinal de 1998, quando o camisa 1 defendeu dois pênaltis contra a Holanda:

— É uma das lembranças mais vivas. Meu pai fez uma brincadeira, se empolgou com as defesas, pegou um bolo e enfiou na minha cara. Acho que por isso ficou tão marcado. É um privilégio trabalhar com Taffa, um ídolo não só meu, mas de tantos brasileiros. Quem é da minha geração brincava de ser o Taffarel quando ia para o gol.

O título pode dar às crianças um novo herói. E alguém poderá gritar: "Alissoooon!" ao brincar de goleiro.