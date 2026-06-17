Recorde de Messi, show de Mbappé e estreia luxuosa de Haaland: sexto dia de Copa tem sete gols dos três craques

Messi chegou a 16 gols em Copa do Mundo. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O sexto dia de Copa foi daqueles que, de fato, merecem o protagonismo. A terça-feira (16) teve os grandes craques do torneio como os principais personagens nas estreias de algumas das grandes seleções do Mundial de 2026.

Boa parte da magia ficou a cargo de Lionel Messi. Ele anotou três vezes, resolveu a goleada por 3 a 0 sobre a Argélia, e igualou o recorde histórico de Klose como o maior artilheiro das Copas, com 16 gols marcados.

Nos outros jogos, os craques também brilharam. Mbappé e Haaland decidiram, respectivamente, as vitórias de França e Noruega. Veja abaixo os destaques do dia.

Hat-trick e recorde

Noite histórica de Messi em Kansas City. JUAN MABROMATA / AFP

Nada do que tenha acontecido na terça-feira é maior que Lionel Messi. O camisa 10 da Argentina marcou os três gols da vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Mais do que isso, chegou a 16 gols em Copa do Mundo e igualou o recorde do alemão Miroslav Klose (que deve ser pulverizado nas próximas rodadas).

Mbappé e Olise destravam jogo da França

França venceu jogo complicado com Senegal graças ao talento de Mbappé e Olise. Franck Fife / AFP

A França enfrentou um jogo difícil. Senegal tem jogadores em ligas competitivas do mundo. Mas a atual geração francesa não fez duas finais e conquistou um título de Copa do Mundo por acaso. No talento de Mbappé e Olise, encontrou os caminhos para destravar o jogo e fazer 3 a 1 nos africanos.

Haaland estreia com gols

Noruega construiu goleada sustentada no oportunismo de Erling Haaland. JUSTIN SETTERFIELD / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Havia muita expectativa para o primeiro jogo de Haaland em Copas. E o atacante do Manchester City, um dos mais decisivos do mundo atualmente, não decepcionou: marcou duas vezes, e decidiu na goleada da Noruega por 4 a 1 sobre o Iraque.

Áustria vence estreante Jordânia

Schmid abriu o placar para a Áustria . DEAN MOUHTAROPOULOS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Depois de três partidas que contaram com três dos maiores craques da atualidade, Áustria e Jordânia protagonizaram um confronto com menos holofotes, mas que também entrou para a história.

Na madrugada desta quarta-feira (17), Schmid abriu o placar para a seleção austríaca ainda no primeiro tempo, em duelo válido pelo Grupo J. Após o intervalo, Ali Olwan empatou para a Jordânia e escreveu seu nome na história ao marcar o primeiro gol do país em uma Copa do Mundo. O feito, porém, não foi suficiente para garantir ao menos um ponto. A Áustria voltou a ficar em vantagem com um gol contra de Al-Arab e confirmou a vitória por 3 a 1 com um pênalti convertido por Arnautović.

Jogos desta quarta-feira (17)

A primeira rodada da fase de grupos da Copa termina nesta quarta-feira (17), com a realização de mais quatro jogos. O destaque fica pela estreia de Portugal e o duelo entre Inglaterra e Croácia. Se liga na agenda.

Portugal x República Democrática do Congo (14h) - Grupo K

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acompanha o jogo em A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa às 13h;

começa às A Rádio Gaúcha abre a jornada às 13h55min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

RBS TV, SporTV, Globoplay, ge tv, Cazé TV, NSPORTS e SBT anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Inglaterra x Croácia (17h) - Grupo L

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começa com Gaúcha na Copa às A Rádio Gaúcha abre a jornada às 16h55min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV, SBT, SporTV, Globoplay e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.

Gana x Panamá (20h) - Grupo L

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa com o Gaúcha na Copa às 19h;

começa com o Gaúcha na Copa às A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h55min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A Cazé TV anuncia a transmissão ao vivo do jogo.

Uzbequistão x Colômbia (23h) - Grupo L

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em A transmissão no YouTube de Gaúcha Esportes começa com Gaúcha na Copa às 22h;

começa com Gaúcha na Copa às A Rádio Gaúcha abre a jornada às 22h55min ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

A RBS TV, Ge TV, SporTV e Cazé TV anunciam a transmissão ao vivo do jogo.