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Recorde de Messi, show de Mbappé e estreia luxuosa de Haaland: sexto dia de Copa tem sete gols dos três craques

Camisa 10 da Argentina iguala recorde de Klose, craque fa França destrava jogo, e o centroavante mais mortal do mundo resolve para a Noruega

Nicholas Lyra

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Fernanda Meneghetti

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