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Recorde batido e inglês "afiado"; veja a repercussão do desempenho de Wilton Pereira Sampaio na estreia da Copa do Mundo

As redes sociais se divertiram com a arbitragem do brasileiro na abertura do Mundial 

Zero Hora

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