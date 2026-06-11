Recorde batido e inglês "afiado"; veja a repercussão do desempenho de Wilton Pereira Sampaio na estreia da Copa do Mundo

Wilton Pereira Sampaio expulsando o jogador da África do Sul, Zwane. Yuri Cortez / AFP

A Seleção Brasileira dará o pontapé inicial na Copa do Mundo apenas no sábado (13), contra o Marrocos. Mas o divertimento do povo brasileiro começou junto da estreia do Mundial. Nesta quinta-feira (11), o México venceu a África do Sul por 2 a 0, no Estádio Azteca e o árbitro da partida era o brasileiro Wilton Pereira Sampaio — que roubou a cena na abertura e expulsou três jogadores no duelo, causando o delírio das redes sociais.

Wilton se tornou o primeiro árbitro nascido no Brasil a apitar uma estreia de Copa do Mundo. Além do feito histórico, outro ineditismo ocorreu: esta foi a inauguração de Copa do Mundo com mais expulsões na história.

A primeira expulsão veio aos cinco minutos da etapa final, quando Yaya Sithole, da África do Sul, recebeu o cartão vermelho. A segunda advertência definitiva de Wilton ocorreu aos 19 minutos depois, quando o árbitro foi chamado pelo VAR para rever um lance envolvendo o meia Zwane. O árbitro concluiu que o jogador agrediu Alvarado, do México.

Wilton Pereira Sampaio no jogo entre México e África do Sul. Yuri Cortez / AFP

A decisão de aplicar o cartão vermelho se tornou icônica pela maneira na qual ela foi informada. Após a revisão, o brasileiro voltou ao campo e utilizou todo o seu repertório linguístico para comunicar ao estádio, em inglês, que Zwane seria expulso.

As palavras proferidas não ficaram claras para quem assistia a partida e, muito menos, para Zwane, que se mostrou confuso com a decisão.

A reação do jogador da África do Sul foi o suficiente para as redes sociais se divertirem e iniciarem as brincadeiras envolvendo o inglês de Wilton Pereira Sampaio.

Zwane parece não entender o motivo da expulsão. Yuri Cortez / AFP

Ao final do jogo, o árbitro aplicou mais um cartão vermelho, desta vez para o mexicano Montes. Tornando, assim, a partida com mais expulsões em uma estreia de Copa do Mundo — desbancando Argentina e Camarões, em 1990, com duas expulsões.

Veja abaixo as reações das redes sociais com a atuação do árbitro: