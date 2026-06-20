Reataram? Vini Jr. desconversa sobre volta com Virginia: "Os gols sempre são para as pessoas especiais"

Casal terminou em maio deste ano. Instagram / Reprodução

Nas duas primeiras partidas do Brasil na Copa do Mundo, Vini Jr. mostrou o motivo que o faz ser um dos principais jogadores da Seleção. O camisa 7 já tem dois gols e uma assistência no torneio. Fora de campo, também vem sendo um dos personagens.

Existem rumores que apontam que o atacante e a influencer Virginia Fonseca reataram o relacionamento amoroso. Depois de marcar contra o Haiti, Vini deixou o mistério no ar.

— Os gols sempre são para as pessoas especiais, e hoje foi mais um deles (risos) — respondeu ao ser questionado pela repórter Fernanda Gentil, da Cazé TV.

Virginia também vem fugindo dos questionamentos quando a perguntam sobre o atacante da Seleção Brasileira. Após o jogo contra o Haiti, exaltou o resultado de 3 a 0 em sua conta no Instagram.

“Um ótimo dia para nós, brasileiros. É papo de dormir macio”, escreveu em seu story.

O Brasil retorna a campo na próxima quarta-feira (24), contra a Escócia, no Hard Rock Stadium, em Miami.