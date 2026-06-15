Copa do Mundo

Nova casa

Jogador da Espanha é anunciado pelo Real Madrid horas antes da estreia do país na Copa do Mundo

Lateral-esquerdo de 27 anos chega como primeiro reforço oficial para o técnico José Mourinho

Estadão Conteúdo

Toni Assis

Zero Hora

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