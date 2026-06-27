Rayan rouba a cena na Seleção e dá resposta inusitada a jornalista japonês

O atacante Rayan arrancou risos dos jornalistas, nesta sexta-feira (26), ao admitir que sabe pouco a respeito do Japão, próximo adversário da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.
Tudo começou quando, na entrevista coletiva realizada no hotel da delegação brasileira, o jornalista japonês Wataru Namiki, da Tokyo Broadcasting System (TBS), perguntou em inglês ao atacante quais os jogadores mais perigosos e os pontos fortes e fracos do Japão.
Após o diretor de comunicação da CBF, Fábio Seixas, traduzir a pergunta, Rayan arregalou os olhos e abandonou o tom protocolar que vinha adotando até então:
— Rapaaaaiz — disse, não escondendo que não sabia o que responder.
Os risos dos jornalistas tomaram conta da sala de imprensa.
— Para te falar a verdade, eu não sei dizer qual é o jogador mais perigoso deles. A gente analisa mais pelos vídeos — confessou o atleta.
Na sequência, Rayan recorreu a expressões vagas para falar sobre o Japão, com dificuldades para conter o riso ao longo da resposta.
— Mas sei que é uma equipe muito qualificada. Achei um time muito forte. A gente sabe disso e vai trabalhar durante a semana para fazer o nosso melhor e sair com a vitória — completou.
O curioso é que, como a resposta foi em português, o jornalista japonês ficou sem entender nada.
Coube a mim explicar em inglês a Namiki o significado da expressão "rapaaaaiz" e também o motivo dos risos. Convenhamos, uma tradução difícil de fazer.
Disse ao colega que o "rapaaaaiz", naquele contexto, era algo como "Oh, my god" (Oh, meh Deus) e que o jogador nitidamente admitiu não conhecer os jogadores e nem qualquer detalhe sobre o time do Japão, pois o técnico Carlo Ancelotti ainda não havia exibido aos atletas o vídeo sobre os adversários.
Brasil e Japão entram em campo nesta segunda (29), em Houston, pelos 16 avos de final da Copa do Mundo.
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