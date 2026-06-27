Copa do Mundo

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Rayan rouba a cena na Seleção e dá resposta inusitada a jornalista japonês

De forma bem-humorada, atacante admitiu ainda não conhecer detalhes sobre o Japão, adversário do Brasil na segunda fase da Copa do Mundo

Rodrigo Oliveira

Direto de Morristown

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