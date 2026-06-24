Rayan entra na lista de jogadores mais jovens a começarem uma partida pelo Brasil em Copas; confira

Rayan fez sua estreia em Copa na partida diante do Haiti, pela segunda rodada do Grupo C. Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

De promessa revelada pelo Vasco a titular da Seleção Brasileira em Copa do Mundo. Rayan vive uma ascensão meteórica e, na partida desta quarta-feira (24), às 19h, contra a Escócia, pela terceira rodada do Grupo C, alcança um novo patamar na carreira: estará entre os 11 iniciais do Brasil.

A escalação confirma um movimento já em curso desde sua estreia na competição. Aos 19 anos, o atacante se tornou um dos jogadores mais jovens a entrar em campo pelo país em Copas do Mundo — e agora reforça esse status ao ganhar espaço entre os titulares, desbancando Luiz Henrique, que era um dos favoritos para ganhar a posição de Raphinha, lesionado.

Da estreia ao time titular

Rayan fez sua primeira aparição no Mundial na vitória de 3 a 0 sobre o Haiti, quando entrou ainda no primeiro tempo.

A estreia não foi apenas simbólica. O jogador mostrou personalidade ao participar ativamente do jogo e quase contribuiu diretamente para um gol — dando assistência para Endrick, que acabou sendo anulada por detalhe.

Já nesta quarta, quando o jovem atacante pisar no gramado do estádio de Miami, ele terá 19 anos, 10 meses e 21 dias, marca que o colocou como o sexto brasileiro mais jovem a atuar de titular em uma Copa do Mundo.

A presença na lista histórica ao lado de nomes como Pelé e Tostão reforça o peso do momento vivido pelo atacante. O ranking é liderado pelo Rei do Futebol, que estreou em 1958 com apenas 17 anos e sete meses e 23 dias.

Lista dos jogadores mais jovens a começarem uma partida pela Seleção em um Mundial:

Pelé - Brasil 2x0 União Soviética - 15/6/1958 (17 anos e sete meses) Carvalho Leite - Brasil 4x0 Bolívia - 20/7/1930 (18 anos e um mês) Marco Antônio - Brasil 4x2 Peru - 14/6/1970 (19 anos e quatro meses) Tostão - Hungria 3x1 Brasil - 15/7/1966 (19 anos e cinco meses) Mazzola - Brasil 3x0 Áustria - 8/6/1958 (19 anos, 10 meses e 15 dias) Rayan - Escócia x Brasil - 24/6/2026 (19 anos, 10 meses e 21 dias)

Além do feito individual, Rayan também ajudou a Seleção a quebrar uma marca curiosa: o Brasil não tinha dois jogadores com menos de 20 anos atuando em uma mesma partida de Copa desde 1958, quando Pelé e Mazzola dividiram o campo. Agora, ao lado de Endrick, o jovem atacante recoloca o país nessa estatística histórica.