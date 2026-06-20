Rayan e Endrick entram no ranking de jogadores brasileiros mais jovens a estrear em Copas 

Rayan estreou em Copas do Mundo ao entrar no lugar de Raphinha, contra o Haiti. Dan Mullan / GETTY IMAGES NORTH AMERICA via AFP

Além da goleada aplicada por 3 a 0 sobre o Haiti, outro feito da Seleção Brasileira também é digno de comemoração: Rayan e Endrick entram na lista de jogadores mais jovens a estrear em um jogo do Brasil em Copas do Mundo. O atleta do Bournemouth se tornou o sexto colocado no ranking, enquanto o atacante do Real Madrid ficou logo atrás em sétimo.

O primeiro a ingressar na partida foi Rayan. O jogador entrou ainda no primeiro tempo na vaga de Raphinha, que saiu por conta de um desconforto na coxa direita.

Já Endrick foi chamado pelo italiano no segundo tempo para entrar no lugar de Matheus Cunha.

Com ambos em campo, outro tabu foi quebrado: a Seleção não tinha dois jogadores com menos de 20 anos em campo em uma partida de Copa do Mundo desde Pelé e Mazzola,na semifinal de 1958, contra o País de Gales.

Rayan possui 19 anos, 10 meses e 17 dias e Endrick, com 19 anos, 10 meses e 29 dias. O primeira da lista, no entanto, segue sendo Pelé, com 17 anos, 7 meses e 23 dias, estreando no primeiro título Mundial da Seleção Brasileira, na Suécia.

Veja o ranking de jogadores mais novos a estrear pela Seleção Brasileira em Copas do Mundo:

Pelé - 17 anos, 7 meses e 23 dias (1958) Carvalho Leite - 18 anos, 1 mês e 25 dias (1930) Marco Antônio - 19 anos, 4 meses e 4 dias (1970) Tostão - 19 anos, 5 meses e 21 dias (1966) Mazzola - 19 anos, 10 meses e 15 dias (1958) Rayan - 19 anos, 10 meses e 17 dias (2026) Endrick - 19 anos, 10 meses e 29 dias (2026) Kaká - 20 anos, 1 mês e 21 dias (2002) Müller - 20 anos, 4 meses e 1 dia (1986) Humberto Tozzi - 20 anos, 4 meses e 23 dias (1954) Perácio - 20 anos, 7 meses e 3 dias (1938)