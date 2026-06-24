Rashford, atacante da Inglaterra, iguala recorde de brasileiro em Copas; veja qual

Quando entrou em campo aos 38 minutos do segundo tempo, no empate entre Inglaterra e Gana, o atacante inglês Marcus Rashford chegou a 11 participações saindo do banco em Copas do Mundo. A marca é a mesma do pentacampeão brasileiro Denílson, que agora divide o recorde de reserva mais utilizado em Mundiais.
É a terceira Copa de Rashford, que defendeu a Inglaterra em 2018 e 2022. Ao todo, o atacante já participou de 12 partidas, sendo apenas uma como titular, e soma quatro gols.
Com o empate em 0 a 0 com Gana, a Inglaterra vai para a terceira rodada ainda sem estar classificada. Tem quatro pontos. Na rodada final do Grupo L, os ingleses encaram o Panamá.
Jogadores com mais partidas como reserva na Copa do Mundo
- Denílson (Brasil) — 11 jogos como reserva
- Rashford (Inglaterra) — 11
- Neuville (Alemanha) — 9
- Littbarski (Alemanha) — 8
- Ramires (Brasil) — 8
- Cesc Fàbregas (Espanha) — 8
*Fonte: ge.globo
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