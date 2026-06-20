Raphinha tem lesão confirmada e vira desfalque da Seleção Brasileira; veja boletim médico da CBF

Raphinha deixou o jogo contra o Haiti com dores na coxa. DAN MULLAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

O meia-atacante Raphinha teve confirmada neste sábado (19) lesão muscular no posterior da coxa direita.

No entanto, o jogador permanecerá com o grupo da Seleção Brasileira e faz tratamento intensivo para voltar aos gramados ainda na Copa do Mundo.

A CBF não divulgou o tempo estimado de parada. De qualquer forma, o gaúcho está fora do jogo contra a Escócia, na quarta (24), em Miami, e será reavaliado na sequência.

Raphinha sentiu ao lesão aos 40 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta (19), na Filadélfia, quando foi substituído por Rayan.

Lesão reincidente

Um ponto de atenção e que a lesão é no mesmo local onde o atleta do Barcelona já havia sofrido um problema muscular em um amistoso da Seleção contra a França, em março, em Boston.

Na ocasião, o atleta ficou afastado dos gramados por cinco semanas.

Enquanto Raphinha não estiver disponível, Rayan, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli disputarão a vaga de ponta-direita da Seleção no restante do Mundial.

Confira a nota da CBF sobre a situação do atleta