Raphinha tem lesão confirmada e vira desfalque da Seleção Brasileira; veja boletim médico da CBF

O meia-atacante Raphinha teve confirmada neste sábado (19) lesão muscular no posterior da coxa direita.
No entanto, o jogador permanecerá com o grupo da Seleção Brasileira e faz tratamento intensivo para voltar aos gramados ainda na Copa do Mundo.
A CBF não divulgou o tempo estimado de parada. De qualquer forma, o gaúcho está fora do jogo contra a Escócia, na quarta (24), em Miami, e será reavaliado na sequência.
Raphinha sentiu ao lesão aos 40 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti, nesta sexta (19), na Filadélfia, quando foi substituído por Rayan.
Lesão reincidente
Um ponto de atenção e que a lesão é no mesmo local onde o atleta do Barcelona já havia sofrido um problema muscular em um amistoso da Seleção contra a França, em março, em Boston.
Na ocasião, o atleta ficou afastado dos gramados por cinco semanas.
Enquanto Raphinha não estiver disponível, Rayan, Luiz Henrique e Gabriel Martinelli disputarão a vaga de ponta-direita da Seleção no restante do Mundial.
Confira a nota da CBF sobre a situação do atleta
O atleta Raphinha passou, neste sábado, por exame de imagem que confirmou lesão muscular na região posterior da coxa direita. O jogador seguirá um protocolo de tratamento intensivo, acompanhado pela equipe médica da Seleção Brasileira, visando sua recuperação e retorno às atividades no menor tempo possível.