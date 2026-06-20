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Raphinha tem lesão confirmada e vira desfalque da Seleção Brasileira; veja boletim médico da CBF

Gaúcho teve problema muscular na coxa direita

Rodrigo Oliveira

Da Filadélfia

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Eduardo Gabardo

De Morristown

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