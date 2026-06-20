Raphinha deixa o campo lesionado e vira preocupação para o Brasil na sequência da Copa do Mundo

Atacante da Seleção deixou o campo no primeiro tempo. ROBERTO SCHMIDT / AFP

O Brasil ganhou uma preocupação para a sequência da Copa do Mundo. Ainda no primeiro tempo da partida contra o Haiti, aos 40 minutos, o atacante Raphinha deixou o campo sentindo dores no músculo posterior da coxa direita.

Ainda não é possível saber a extensão do problema. Mas o semblante do jogador — e dos companheiros — era de preocupação. Agachado no gramado, ele conversou com Vini Jr. e foi atendido pelo médico da Seleção, Rodrigo Lasmar.

Para o lugar dele, foi chamado o atacante Rayan, do Bornemouth. As imagens da transmissão mostraram o jogador deixando o gramado com a mão na coxa e, depois, conversando com o técnico Carlo Ancelotti.