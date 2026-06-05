Ranking dos 10 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo não tem brasileiros; confira a lista

Lamine Yamal é o primeiro colocado da lista. Christophe Simon / AFP

Um levantamento realizado pelo Centro Internacional de Estudos de Esporte (CIES Football Observatory) apontou os jogadores mais valiosos que estarão na Copa do Mundo deste ano. O torneio, que será disputado em três países (Canadá, Estados Unidos e México) tem estreia marcada para 11 de junho.

O que mais chama a atenção no ranking é a ausência de jogadores brasileiros entre os 10 primeiros. Nomes como Vini Jr. e Raphinha, principais jogadores da Seleção Brasileira, não aparecem na lista.

Em primeiro lugar está o espanhol Lamine Yamal, de 18 anos, do Barcelona. Na sequência estão o norueguês Haaland, do Manchester City, e o francês Mbappé, do Real Madrid, completanto o top-3.

O ranking utiliza como critérios idade, desempenho esportivo, potencial de evolução, duração do contrato e contexto econômico do mercado de transferências. Sendo assim, é natural que atletas mais jovens dominem a lista.

Os 10 jogadores mais valiosos da Copa do Mundo

Lamine Yamal (Espanha) – € 358,1 milhões (R$ 2,08 bilhões) Erling Haaland (Noruega) – € 227,3 milhões (R$ 1,32 bilhão) Kylian Mbappé (França) – € 165,7 milhões (R$ 962,7 milhões) Michael Olise (França) – € 140,5 milhões (R$ 816,3 milhões) Morgan Rogers (Inglaterra) – € 136,8 milhões (R$ 794,8 milhões) Désiré Doué (França) – € 133,2 milhões (R$ 773,9 milhões) Kenan Yildiz (Turquia) – € 133,0 milhões (R$ 772,7 milhões) Nico O'Reilly (Inglaterra) – € 125,0 milhões (R$ 726,3 milhões) Arda Güler (Turquia) – € 124,8 milhões (R$ 725,1 milhões) Pau Cubarsí (Espanha) – € 124,6 milhões (R$ 723,9 milhões)