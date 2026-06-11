Quem são os maiores vencedores da Copa do Mundo? Veja o ranking com todas as seleções campeãs

Brasil é o líder do ranking com cinco títulos de Copa do Mundo. Mauro Vieira / Agencia RBS

A Copa do Mundo começou nesta quinta-feira (11) e a expectativa das seleções em levantar o troféu mais desejado do planeta se intensificam ainda mais. Ao todo, oito seleções diferentes conquistaram a glória nas 22 edições anteriores. O torneio que ocorre nos Estados Unidos, México e Canadá é o de número 23, e teremos sete equipes buscando repetir o triunfo.

As campeãs do mundo são Brasil, Alemanha, Itália, Argentina, França, Uruguai, Inglaterra e Espanha. Em 2026, somente os italianos não se classificaram para o Mundial e, portanto, não lutarão pelo quinto caneco.

A Seleção Brasileira é a equipe que mais vezes venceu a Copa do Mundo. Ao todo, são cinco títulos para o Brasil, conquistados nos anos de 1958, 1962, 1970, 1994 e 2002.

Os segundos colocados no ranking são Alemanha e Itália, ambas com quatro conquistas. Já a Argentina, atual campeã do mundo possui três conquistas.

França e Uruguai, com duas conquistas, fecham o grupo seleto que pode utilizar a palavra título no plural. Enquanto Inglaterra e Espanha encerram a lista com apenas uma edição conquistada.

A final da Copa do Mundo de 2026 está marcada para o dia 19 de julho e os amantes de futebol terão que aguardar para saber quem será o próximo vencedor. A dúvida que fica é: teremos um novo componente no ranking de campeões ou uma das sete seleções ampliarão o número de taças?

Ranking com todas as seleções campeãs mundiais

Brasil: 5 títulos (1958, 1962, 1970, 1994, 2002) Alemanha: 4 títulos (1954, 1974, 1990, 2014) Itália: 4 títulos (1934, 1938, 1982, 2006) Argentina: 3 títulos (1978, 1986, 2022) França: 2 títulos (1998, 2018) Uruguai: 2 títulos (1930, 1950) Inglaterra: 1 título (1966) Espanha: 1 título (2010)