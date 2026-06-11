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Quem são os maiores vencedores da Copa do Mundo? Veja o ranking com todas as seleções campeãs

O Mundial de 2026 reúne sete das oito equipes que já levantaram o troféu do Mundial. 

Zero Hora

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