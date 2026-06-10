De Franz Beckenbauer a Zinedine Zidane, passando por Paolo Rossi e Johan Cruyff, a Europa coleciona lendas que marcaram época nas Copas do Mundo.
Cada geração produziu um craque capaz de transformar campanhas em capítulos inesquecíveis da história do futebol. Mas, afinal, quem foi o maior de todos? O novo episódio do podcast Deu Liga tenta responder a essa pergunta.
O líder elegante que levou a Alemanha ao topo, o gênio francês decisivo em finais, o herói italiano de uma conquista improvável ou o revolucionário holandês que mudou a forma de jogar?
A resposta divide opiniões e atravessa gerações, mas uma certeza permanece: as Copas do Mundo foram o palco onde esses gigantes eternizaram seus nomes.
O podcast Deu Liga, que aborda o futebol europeu toda semana, pode ser acessado no site de Zero Hora e no app GZH, além das plataformas YouTube, Spotify, SoundCloud, Deezer e demais agregadores de áudio.