Quem são os jogadores nascidos no Brasil que disputarão a Copa por outras seleções

A Seleção Brasileira é uma das poucas equipes que não contam com jogadores naturalizados para a Copa do Mundo. Das 48 presentes no Mundial, apenas oito possuem o elenco completo de atletas nascidos dentro de seus territórios.
Nesse grupo estão África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Brasil, Colômbia, Panamá, Suécia e República Tcheca.
Embora a Seleção não possua naturalizados no seu elenco, três atletas nascidos em solo brasileiro disputarão o Mundial por outras seleções. Matheus Nunes, Maurício e Lucas Mendes, representarão Portugal, Paraguai e Catar, respectivamente.
O processo de naturalização no futebol só acontece quando uma série de requisitos determinados pela Fifa forem cumpridos pelo atleta. O jogador, por exemplo, não pode ter entrado em campo pela equipe principal do seu país natal em jogos oficiais.
Além disso, precisa comprovar vínculo com a nova união federativa, podendo ser através de familiares ou moradia por longo tempo na nação pela qual optou jogar.
Carioca de berço
Natural do Rio de Janeiro, Matheus Nunes é um volante de 27 anos que não fez as categorias de base no Brasil porque a família, influenciada pelo padrasto português, se mudou para Portugal quando ele tinha apenas 13 anos. Matheus começou a carreira no Ericeirense, teve uma curta passagem pelo Estoril e logo foi anunciado pelo Sporting.
Em Lisboa, o português se destacou e chamou atenção do Wolverhampton, onde atuou por uma temporada. Chegou a ser convocado por Tite e obrigado a recusar o chamado por não ter a vacinação da Covid-19 completa na época. Em 2023 chegou ao Manchester City, seu clube atual.
Ex-Inter no Paraguai
Maurício tem 24 anos e defende as cores do Paraguai desde fevereiro deste ano. Nascido em São Paulo, neto de avó paraguaia e revelado pelo Cruzeiro, o meio-campista ganhou destaque nacional durante sua passagem pelo Inter entre 2020 e 2024. Nesse ano, deixou Porto Alegre depois de quatro anos para assinar com o Palmeiras até 2029.
No início deste ano anunciou ter se naturalizado paraguaio e não demorou muito para ser convocado e disputar amistosos com a La Albirroja. Antes de se naturalizar, Maurício vestiu a amarelinha apenas pela seleção olímpica.
Dupla brasileira do Catar
O zagueiro Lucas Mendes foi convocado para defender o Catar na Copa do Mundo. Atuando no país desde 2014, Lucas tem 35 anos, nasceu em Curitiba, e tem passagem pelo Coxa e pelo Olympique de Marselha. Enquanto ainda não era catari, esteve na pré-convocação do Mano Menezes para defender o Brasil durante as Olimpíadas de 2012.
Outro brasileiro convocado pelo Catar para o Mundial é o ponta Edmilson Júnior, mas diferentemente dos demais, ele não jogou nem nasceu no Brasil. Seu país Natal é a Bélgica, mas possui nacionalidade brasileira apenas por ser filho de pai brasileiro. Também atuou no futebol belga e desde 2018 joga pelo Al-Duhail, do Catar.
Confira alguns jogadores conhecidos que não nasceram no país que defendem.
- Michael Olise - Nasceu em Hammersmith, na Inglaterra, e joga pela França.
- Nico Paz - Nasceu em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e joga pela Argentina.
- Alphonso Davies - Nasceu em Buduburam, em Gana, e joga pelo Canadá.
- Scott McTominay - Nasceu em Lancaster, na Inglaterra, e joga pela Escócia.
- Riyad Mahrez - Nasceu em Sarcelles, na França, e joga pela Argélia.
- Achraf Hakimi - Nasceu em Madrid, na Espanha, e joga por Marrocos.
- Erling Haaland - Nasceu em Leeds, na Inglaterra, e joga pela Noruega.
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