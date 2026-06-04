Quem são os jogadores nascidos no Brasil que disputarão a Copa por outras seleções

Lucas Mendes, Maurício e Matheus Nunes estarão na Copa do Mundo. Montagem com fotos de Divulgação e Ricardo Duarte / Montagem com fotos de Getty Imagens e Inter

A Seleção Brasileira é uma das poucas equipes que não contam com jogadores naturalizados para a Copa do Mundo. Das 48 presentes no Mundial, apenas oito possuem o elenco completo de atletas nascidos dentro de seus territórios.

Nesse grupo estão África do Sul, Arábia Saudita, Áustria, Brasil, Colômbia, Panamá, Suécia e República Tcheca.

Embora a Seleção não possua naturalizados no seu elenco, três atletas nascidos em solo brasileiro disputarão o Mundial por outras seleções. Matheus Nunes, Maurício e Lucas Mendes, representarão Portugal, Paraguai e Catar, respectivamente.

O processo de naturalização no futebol só acontece quando uma série de requisitos determinados pela Fifa forem cumpridos pelo atleta. O jogador, por exemplo, não pode ter entrado em campo pela equipe principal do seu país natal em jogos oficiais.

Além disso, precisa comprovar vínculo com a nova união federativa, podendo ser através de familiares ou moradia por longo tempo na nação pela qual optou jogar.

Carioca de berço

Matheus Nunes atuando pelo Manchester City, seu clube atual. Oli Scarff / AFP

Natural do Rio de Janeiro, Matheus Nunes é um volante de 27 anos que não fez as categorias de base no Brasil porque a família, influenciada pelo padrasto português, se mudou para Portugal quando ele tinha apenas 13 anos. Matheus começou a carreira no Ericeirense, teve uma curta passagem pelo Estoril e logo foi anunciado pelo Sporting.

Em Lisboa, o português se destacou e chamou atenção do Wolverhampton, onde atuou por uma temporada. Chegou a ser convocado por Tite e obrigado a recusar o chamado por não ter a vacinação da Covid-19 completa na época. Em 2023 chegou ao Manchester City, seu clube atual.

Ex-Inter no Paraguai

Maurício em 2023, quando atuava pelo Inter. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Maurício tem 24 anos e defende as cores do Paraguai desde fevereiro deste ano. Nascido em São Paulo, neto de avó paraguaia e revelado pelo Cruzeiro, o meio-campista ganhou destaque nacional durante sua passagem pelo Inter entre 2020 e 2024. Nesse ano, deixou Porto Alegre depois de quatro anos para assinar com o Palmeiras até 2029.

No início deste ano anunciou ter se naturalizado paraguaio e não demorou muito para ser convocado e disputar amistosos com a La Albirroja. Antes de se naturalizar, Maurício vestiu a amarelinha apenas pela seleção olímpica.

Dupla brasileira do Catar

Edmílson Júnior e Lucas Mendes pela seleção do Catar. Reprodução / Instagram

O zagueiro Lucas Mendes foi convocado para defender o Catar na Copa do Mundo. Atuando no país desde 2014, Lucas tem 35 anos, nasceu em Curitiba, e tem passagem pelo Coxa e pelo Olympique de Marselha. Enquanto ainda não era catari, esteve na pré-convocação do Mano Menezes para defender o Brasil durante as Olimpíadas de 2012.

Outro brasileiro convocado pelo Catar para o Mundial é o ponta Edmilson Júnior, mas diferentemente dos demais, ele não jogou nem nasceu no Brasil. Seu país Natal é a Bélgica, mas possui nacionalidade brasileira apenas por ser filho de pai brasileiro. Também atuou no futebol belga e desde 2018 joga pelo Al-Duhail, do Catar.

Confira alguns jogadores conhecidos que não nasceram no país que defendem.

Michael Olise - Nasceu em Hammersmith, na Inglaterra, e joga pela França.

- Nasceu em Hammersmith, na Inglaterra, e joga pela França. Nico Paz - Nasceu em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e joga pela Argentina.

- Nasceu em Santa Cruz de Tenerife, na Espanha, e joga pela Argentina. Alphonso Davies - Nasceu em Buduburam, em Gana, e joga pelo Canadá.

- Nasceu em Buduburam, em Gana, e joga pelo Canadá. Scott McTominay - Nasceu em Lancaster, na Inglaterra, e joga pela Escócia.

Nasceu em Lancaster, na Inglaterra, e joga pela Escócia. Riyad Mahrez - Nasceu em Sarcelles, na França, e joga pela Argélia.

Nasceu em Sarcelles, na França, e joga pela Argélia. Achraf Hakimi - Nasceu em Madrid, na Espanha, e joga por Marrocos.

Nasceu em Madrid, na Espanha, e joga por Marrocos. Erling Haaland - Nasceu em Leeds, na Inglaterra, e joga pela Noruega.