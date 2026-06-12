Quem são os jogadores mais caros da Copa do Mundo de 2026

O norueguês Haaland tem valor de mercado superior a R$ 1 bilhão. FRANCOIS NEL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

A Copa do Mundo reúne os melhores jogadores do futebol mundial. Com eles, altos valores estão envolvidos. O Mundial de 2026 e seus participantes está avaliado em 17,49 bilhões de euros, cerca de R$ 104 bilhões.

O valor de mercado dos jogadores mais caros da Copa de 2026 ultrapassa R$ 1 bilhão. Segundo a plataforma Transfermarkt, o brasileiro Vini Jr. é o único sul-americano entre os primeiros colocados. Ele ocupa a quarta posição ao lado dos portugueses João Neves e Vitinha.

Junto com Portugal, França e Espanha são os países mais representados, com dois atletas cada. O TOP 5 é dominado por jogadores que atuam no futebol espanhol – são quatro, divididos entre Barcelona e Real Madrid.

Jogadores mais valiosos (em reais) da Copa do Mundo

1º - R$ 1,18 bi - Lamine Yamal (ESP) e Haaland (NOR)

2º - R$ 1,06 bi - Mbappé (FRA)

3º - R$ 887,5 mi - Olise (FRA) e Pedri (ESP)

4º - R$ 828,4 mi - Vinícius Jr. (BRA), João Neves (POR) e Vitinha (POR)

5º - R$ 769,2 mi - Jude Bellingham (ING)

*Cotação do Euro: R$ 5,92 em 11/6/2026.

Fonte: Transfermarkt